Στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται μία 12χρονη που διακομίστηκε από την Αργαλαστή έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το κορίτσι είχε πιει επτά ποτά με βότκα και δύο ενεργειακά ποτά, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του χωρίς να χρειαστεί διασωλήνωση.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος ανέφερε ότι βρισκόταν στο Νοσοκομείο Βόλου την ώρα του περιστατικού, περιέγραψε τη σοβαρή κατάσταση στην οποία έφτασε η ανήλικη. Όπως σημείωσε, παρουσίαζε μυδρίαση και βρισκόταν στο όριο της διασωλήνωσης. Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και το κορίτσι εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική για νοσηλεία. Ο κ. Γιαννάκος συνεχάρη τους εργαζομένους του νοσοκομείου για την παρέμβασή τους. Ανέφερε επίσης ότι οι γονείς της 12χρονης συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Ερωτήματα για την πρόσβαση των ανηλίκων στο αλκοόλ

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε ανησυχία για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά μέθης ανηλίκων και την ανταπόκριση στις προειδοποιήσεις που έχουν προηγηθεί. «Έχω δώσει πρόσφατα στοιχεία για τη μέθη ανηλίκων, αλλά τίποτα. Δεν ιδρώνει το αυτί κανενός», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έθεσε ακόμη ζήτημα διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά προμηθεύονται αλκοόλ, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο κατάστημα ως πηγή των ποτών στο συγκεκριμένο περιστατικό.

«Αλήθεια, ποιος σέρβιρε σε μαγαζί ή ποιο μπακάλικο, σούπερ μάρκετ πούλησε βότκες σε ανήλικους; Δεν θα πρέπει να συλληφθούν;», διερωτήθηκε.