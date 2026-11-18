Κινείται η διαδικασία μετακίνησης από την Υπηρεσία του, του αστυνομικού που τραυμάτισε διαδηλώτρια, ενώ εξετάζεται και η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η εξέλιξη προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) που διενεργείται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τραυματισμό μιας γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Το περιστατικό βρίσκεται υπό ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Δημογλίδου: «Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας»

Όπως είπε νωρίτερα στο ERTNews, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει εντοπιστεί βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε βάρος προσώπου, πιθανότατα γυναίκας. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τη γυναίκα που μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ήταν κατηγορηματική: «Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας σε βάρος των προσώπων που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την πορεία», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία.