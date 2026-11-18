Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς θα δοθούν το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες πολιτών αλλά και οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Ειδικότερα:

Α. Ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ

Τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να καταβληθεί το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ. Διευκρινίζεται πως, τα χρήματα τους επιδόματατος θα δοθούν αυτόματα στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν προηγουμένως κάποια σχετική αίτηση /κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά ή να επισκεφθούν κάποια υπηρεσία.

Επίσης εποσημαίνεται πως, το ποσό του επιδόματος είναι ακατάσχετο και δεν θα συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και συνταξιούχοι που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορούν να λάβουν το ποσό της ενίσχυσης χωρίς να παρακρατηθεί για την εξόφληση των συγκεκριμένων οφειλών. Υπενθυμίζεται δε πως, στην περίμετρο των δικαιούχων του επιδόματος συμπεριλαμβάνονται:

οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών, που είχαν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας ηλικίας άνω των 60 ετών.

τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

οι ανασφάλιστοι υπερήλικεςχωρίς ηλικιακό περιορισμό πέραν των προϋποθέσεων της κατηγορίας τους.

Στην ενημέρωση υποστηρίχθηκε ακόμη ότι για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων δεν προβλέπονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Β. Οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 από τα τέως ταμεία των μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Επίσης την ίδια ημέρα θα χορηγηθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]. Ακόμη την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.