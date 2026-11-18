Στη σημασία της πρωτοβουλίας της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου και στην κοινή στάση Αθήνας-Λευκωσίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις που έκανε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, πριν από τη συνάντησή τους.

«Η Διακυβερνητική ήταν μια πρωτοβουλία που είχες προτείνεις το 2023 και έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς γιατί διευρύναμε το πλαίσιο της συνεργασίας μας και πέραν των εθνικών θεμάτων» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης προς τον κ. Χριστοδουλίδη.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Χριστοδουλίδη για την προεδρία της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Έχουμε μπροστά μας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όπου Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται με ταυτόσημες θέσεις για να προφυλάξουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής» τόνισε στην συνέχεια.

Και συνέχισε: «Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι η συνεργασία με την Κύπρο έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών για θέματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η πολιτικής προστασία, η παιδεία κ.α.».

Σχετικά με το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή», ενώ χαιρέτισε τη μεγάλη προθυμία του Χριστοδρουλίδη να μπει στον πυρήνα αυτής της συζήτησης. «Η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς τις θέσεις της Κύπρου» επεσήμανε.

Η ατάκα για τον Ολυμπιακό

Τέλος ο Πρωθυπουργός «πείραξε» τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παρουσία του χθες στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. «Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί Έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό. Νομίζω έγινε το ματς της 10ετίας στην Euroleague. Το ματς μάς θύμισε τη δύναμη του αθλητισμού και ότι ποτέ δεν μπορείς να λες για ένα ματς ότι έχει τελειώσει».