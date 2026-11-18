Στο χρονικό πλαίσιο χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών του 2027 αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, το πρωί της Τετάρτης σε συνέντευξή του στο Action24.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως οι κάλπες μπορούν να στηθούν από τα μέσα Απριλίου έως τα τέλη Μαΐου, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Όπως είπε ο Πρωθυπουργός οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου που είναι το Πάσχα. Άπαξ και πέρασε ο Σεπτέμβριος, αν είναι μια εβδομάδα πριν ή μετά το Πάσχα, αν είναι από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα τέλη Μαΐου, δεν έχει τόσο μεγάλη αξία. […] Εγώ πιστεύω ότι θα αποφασίσει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός αν θα είναι πριν ή μετά το Πάσχα, αλλά το χρονικό πλαίσιο έχει προσδιοριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τα Return Hubs στη Ρουάντα

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε και για τα Return Hubs, των κέντρων επιστροφής μεταναστών που θα δημιουργηθούν στη Ρουάντα για παράνομους μετανάστες στην Ευρώπη οι αιτήσεις ασύλου των οποίων έχουν απορριφθεί.

«Το πρόγραμμα το καταπολεμούν τρεις κατηγορίες: Οι αριστεροί, οι ΜΚΟ και οι διακινητές ο καθένας ενδεχομένως για δικούς τους λόγους αλλά και για λόγους που συμπίπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις. «Ενοχλούνται οι ΜΚΟ που ζουν και δραστηριοποιούνται από το μεταναστευτικό και η εμμονή της αριστερής αντιπολίτευσης που ξεκινά από κάτι λάθος. Μιλάμε για τα δικαιώματα ενός ανθρώπου που απορρίπτεται το άσυλο του αλλά δεν μιλάμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων» ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

Όπως εξήγησε «στο εγχείρημα συμμετέχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και την εποπτεία της τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα την αναλάβει μεταξύ άλλων η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ που διαφωνεί με τα return hub. Δεν θα κάνει έκπτωση η Ευρώπη στις αρχές και αξίες αλλά θα προστατεύει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς».

Εξηγώντας τη λογική πίσω από τον νέο θεσμό, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «πολλές φορές ένα από τα μεγάλα προβλήματα του μεταναστευτικού και της παράνομης μετανάστευσης είναι οι περιπτώσεις – που δεν είναι λίγες – που φτάνουν στη χώρα και υπάρχει δυσκολία επιστροφής στη χώρα καταγωγής. Γιατί υπάρχει δυσκολία; Είτε γιατί δεν συνεργάζεται η χώρα καταγωγής είτε γιατί έχουν καταστρέψει τα έγγραφα και η γραφειοκρατία μπορεί να κρατήσει 6-7 μήνες. Όταν έχουμε απόρριψη ασύλου – και στην Ελλάδα έχουμε 15-20.000 τέτοιες αποφάσεις – συμφωνήσαμε με τη Ρουάντα να μπορούμε να τους μεταφέρουμε εκεί που θα αποκτούν νόμιμο καθεστώς και θα του δίνεται δυνατότητα με στήριξη να ενταχθούν στην κοινωνία Αποκτάμε πολύ σημαντικό όπλο στη δυσκολία επιστροφών. Αν τους πεις ότι θα πάνε στη Ρουάντα, το 90% οικειοθελώς θα επιστρέψει στη χώρα του γιατί δεν κινδυνεύει».

«Υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο – Ο Άδωνις αναφέρθηκε στο πόρισμα Τσεβά»

Ο Θάνος Πλεύρης τοποθετήθηκε και για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και ανέφερε ότι «ο Άδωνις αναφέρθηκε στο πόρισμα Τσεβά που αναφέρεται σε νεκρούς. Απλώς η αναφορά που κάνει είναι ότι δεν προκύπτει να υπήρχε νεκρός εντός του χώρου του Πολυτεχνείου. Σε καμία περίπτωση δεν είπε ότι δεν υπήρχαν νεκροί».