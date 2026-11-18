Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει o εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr «εντός του Νοεμβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων αλλά και οι σχετικές υπογραφές».

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, η εταιρεία που έχει αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος του Φορέα θα κληθεί να υπογράψει συμφωνία με τις τράπεζες και οι τελευταίες θα εισφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό για την ενίσχυση της προσπάθειας σύστασής του. Μετά τη συμφωνία θα γίνουν η κατακύρωση, ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή.

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