Απαλλαγές και εκπτώσεις στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν το 2027 έξι κατηγορίες ιδιοκτητών ακινήτων, που αριθμούν συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την στήριξη των νοικοκυριών.

Οι ελαφρύνσεις αφορούν σε ευάλωτα νοικοκυριά, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία, κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών, ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και όσους έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Αυξημένο ΕΝΦΙΑ την επόμενη χρονιά, θα κληθούν να καταβάλλουν ουσιαστικά, μόνο όσοι στη διάρκεια του τρέχοντος έτους απέκτησαν επιπλέον ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με οποιαδήποτε αιτία (αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληρονομιά) και αυξήθηκε η συνολική αντικειμενική αξία της περιουσίας τους.

Το μέγεθος της απαλλαγής, διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι δικαιούχοι.

O νέος χάρτης του ΕΝΦΙΑ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νέο χάρτη του ΕΝΦΙΑ:

1.Περισσότεροι από 650.000 ιδιοκτήτες αναμένεται να μην πληρώσουν ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους το 2027, καθώς το πληθυσμιακό όριο διευρύνεται στους 2.000 κατοίκους, από 1.500 προηγουμένως, ενώ ειδικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρα φτάνει τους 2.200 κατοίκους.

Με τη διεύρυνση προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 φορολογούμενοι.

Συνολικά, το μέτρο καλύπτει 12.855 οικισμούς, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην επέκταση.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για τα δικαιώματά τους επί της κύριας κατοικίας στους συγκεκριμένους οικισμούς. Ο πληθυσμός προσδιορίζεται βάσει της τελευταίας απογραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φορολογητέα αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Εάν ξεπερνά το όριο, δεν παρέχεται απαλλαγή.

2.Απαλλαγή προβλέπεται για φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, με κύρια κατοικία σε μικρά ακριτικά νησιά κάτω των 1.200 κατοίκων. Αφορά νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και τις προβλεπόμενες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων. Η κύρια κατοικία προκύπτει από τη δήλωση εισοδήματος του 2026. Η απαλλαγή καλύπτει αποκλειστικά δικαιώματα επί ακινήτων στα συγκεκριμένα νησιά και αφορά περίπου 3.500 ιδιοκτήτες.

3.Απαλλαγή προβλέπεται επίσης και για ιδιοκτήτες που διαθέτουν επιλέξιμα ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Περιλαμβάνονται ακίνητα στην Κορινθία από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018 και στους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού από τις πυρκαγιές του 2021.Περιλαμβάνονται ακόμη ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης και Φθιώτιδας. Αντίστοιχες απαλλαγές αφορούν πληγέντα ακίνητα στην Κρήτη από τους σεισμούς του 2021 και σε Σάμο, Ικαρία και Χίο από τον σεισμό και τις πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020.

4.Πλήρη απαλλαγή για ολόκληρη την ακίνητη περιουσία δικαιούνται τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες που περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 80%, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του 2026, δηλωθέν ή τεκμαρτό, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε τουλάχιστον 55.000.

5.Μείωση κατά 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για ιδιοκτήτες που πληρούν σωρευτικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, δηλωθέν ή τεκμαρτό, του 2026 δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Επομένως, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 9.000 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά, 10.000 ευρώ για ζευγάρι χωρίς παιδιά, 11.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 12.000 ευρώ για ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχουν την 1η Ιανουαρίου 2027 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Ισχύουν επίσης όρια συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας: 85.000 ευρώ για άγαμο, 150.000 ευρώ για έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και 200.000 ευρώ για έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 800.000. Όσοι δικαιούνται παράλληλα απαλλαγή κύριας κατοικίας λόγω μικρού οικισμού μπορούν να έχουν μηδενικό φόρο για τη συγκεκριμένη κατοικία.

6.Για κατοικίες φυσικών προσώπων φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ προβλέπεται έκπτωση 20%, ενώ για μεγαλύτερη αξία η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Απαιτείται ασφάλιση έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας μέσα στο 2026, σε ασφαλιστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η κάλυψη πρέπει να αφορά, σύμφωνα με το ERTNews, σε ολόκληρη την αξία ανακατασκευής των κτισμάτων, χωρίς την αξία οικοπέδου, με ελάχιστο ποσό 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για ολόκληρη την έκπτωση απαιτείται ετήσια ασφάλιση. Για μικρότερη διάρκεια, τουλάχιστον τριών μηνών, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά. Οι δικαιούχοι αναμένεται να υπερβούν τους 350.000.Η διάκριση μεταξύ απαλλαγής κατοικίας και απαλλαγής περιουσίας είναι κρίσιμη. Η ένταξη ενός ιδιοκτήτη στους δικαιούχους για την κύρια κατοικία του δεν συνεπάγεται μηδενικό ΕΝΦΙΑ για εξοχικά, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα. Αντίστοιχα, στις ασφαλισμένες κατοικίες, η έκπτωση συνδέεται με την ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκειά της κατά το προηγούμενο έτος.