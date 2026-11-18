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Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπονται για σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βορειοδυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει:

Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 19 με 21 βαθμούς .

. Στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 βαθμούς .

. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη