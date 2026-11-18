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Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν και την τελευταία έδρα που παρέμενε ανοιχτή στη Γερουσία των ΗΠΑ, επικρατώντας στην εκλογική αναμέτρηση της Αλάσκας. Την έδρα θα καταλάβει η Μέρι Πελτόλα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη.

Η αυτόχθονη υποψήφια συγκέντρωσε το 50,12% των ψήφων, επικρατώντας του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, έπειτα από μια αμφίρροπη αναμέτρηση. Η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε δύο εβδομάδες μετά την εκλογική διαδικασία.

Μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος, οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν από τον Ιανουάριο 56 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, διαμορφώνοντας τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στην αμερικανική άνω Βουλή.