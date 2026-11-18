Η έλλειψη σιδήρου δεν οφείλεται πάντα στην ανεπαρκή διατροφή ή στην απώλεια αίματος. Νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει έναν λιγότερο γνωστό παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάζει τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό και την ανταπόκριση στα συμπληρώματα: τη λιποπρωτεΐνη(a), έναν δείκτη που συνδέεται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Ο απρόσμενος λόγος που μπορεί να έχετε χαμηλό σίδηρο, σύμφωνα με μελέτη

Η έλλειψη σιδήρου (σιδηροπενία) είναι πολύ πιο συχνή απ’ όσο φαντάζεστε, καθώς επηρεάζει περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Συχνά συνοδεύεται από δυσάρεστα συμπτώματα, όπως έντονη κόπωση, ευερεθιστότητα, ζάλη, ακόμη και δυσανεξία στην άσκηση. Παρότι ο χαμηλός σίδηρος αφορά τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα λόγω παραγόντων όπως η έμμηνος ρύση και ορισμένες βιολογικές διαφορές.

Όπως συμβαίνει με κάθε απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, το σώμα σας χρειάζεται τον σίδηρο για να λειτουργεί σωστά. Είναι ζωτικής σημασίας για πλήθος διεργασιών, από τη σύνθεση του DNA μέχρι τη μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ο οργανισμός δεν διαθέτει συγκεκριμένο μηχανισμό αποβολής της περίσσειας σιδήρου. Αυτό σημαίνει ότι η ισορροπία του ρυθμίζεται κυρίως μέσω της ποσότητας που απορροφά το σώμα. Κατά συνέπεια, η σωστή απορρόφηση σιδήρου είναι καθοριστική για τη διατήρηση υγιών αποθεμάτων (φερριτίνης).

Ενώ πολλοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε έλλειψη σιδήρου —όπως η ανεπαρκής διατροφική πρόσληψη, η απώλεια αίματος και η μειωμένη απορρόφηση— οι ερευνητές συνεχίζουν να διερευνούν κι άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδά του.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition διαπίστωσε ότι τα υψηλότερα επίπεδα λιποπρωτεΐνης(a) ή Lp(a) —μιας λιποπρωτεΐνης που μεταφέρει χοληστερόλη στο αίμα— ενδέχεται να σχετίζονται με χαμηλότερα αποθέματα σιδήρου, καθώς και με μειωμένη ανταπόκριση στα συμπληρώματα σιδήρου σε γυναίκες με χαμηλά αποθέματα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές αξιολόγησαν 52 γυναίκες ηλικίας 18 έως 40 ετών με χαμηλά επίπεδα φερριτίνης ορού (η φερριτίνη αποτελεί βασικό δείκτη των αποθεμάτων σιδήρου στον οργανισμό). Οι συμμετέχουσες, με μέσο όρο ηλικίας τα 25 έτη, εντάχθηκαν σε μια διατροφική παρέμβαση διάρκειας οκτώ εβδομάδων και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

Ομάδα 1: Κατανάλωνε μεσημεριανό γεύμα που περιείχε μοσχαρίσιο κρέας.

Ομάδα 2: Κατανάλωνε μεσημεριανό γεύμα που περιείχε φυτικό υποκατάστατο κρέατος.

Και οι δύο ομάδες έλαβαν οδηγίες να λαμβάνουν καθημερινά ένα συμπλήρωμα διατροφής με 32 mg σιδήρου μαζί με το μεσημεριανό τους γεύμα για οκτώ εβδομάδες. Πέρα από τη διαφορετική πηγή πρωτεΐνης, τα γεύματα των δύο ομάδων ήταν κατά τα άλλα πανομοιότυπα.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να περιορίσουν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κυνήγι) στα υπόλοιπα γεύματά τους σε μόλις δύο φορές την εβδομάδα, ακολουθώντας κατά τα λοιπά τη συνήθη διατροφή τους, καθώς το κόκκινο κρέας αποτελεί σημαντική διατροφική πηγή σιδήρου. Παράλληλα, συμπλήρωναν εβδομαδιαία ημερολόγια καταγραφής τροφίμων τριών ημερών, ώστε οι ερευνητές να παρακολουθούν τη συνολική διατροφική τους πρόσληψη.

Πριν και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης των οκτώ εβδομάδων, ελήφθησαν δείγματα αίματος για την αξιολόγηση βασικών δεικτών σιδήρου, όπως η φερριτίνη, ο ολικός σίδηρος του σώματος, ο σίδηρος ορού και ο κορεσμός τρανσφερίνης. Μετρήθηκαν επίσης η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης (δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της αναιμίας), καθώς και τα επίπεδα λιποπρωτεΐνης(a) [Lp(a)] και δεικτών φλεγμονής, συμπεριλαμβανομένης της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP).

Τι έδειξε η μελέτη για τη λιποπρωτεΐνη(α) και τον σίδηρο

Οι ερευνητές εξέτασαν τις συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων της λιποπρωτεΐνης(α) [Lp(a)] και των δεικτών των επιπέδων σιδήρου, της αναιμίας και της φλεγμονής, τόσο πριν όσο και μετά από μια παρέμβαση οκτώ εβδομάδων.

Διαπίστωσαν ότι οι υψηλότερες αρχικές συγκεντρώσεις Lp(a) συνδέονταν με χαμηλότερα αρχικά επίπεδα φερριτίνης και συνολικού σιδήρου στον οργανισμό. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συμμετέχοντες με υψηλότερα επίπεδα Lp(a) στην έναρξη της παρέμβασης έτειναν να έχουν χαμηλότερες αποθήκες σιδήρου πριν από τη λήψη συμπληρωμάτων. Μετά την παρέμβαση των οκτώ εβδομάδων, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα υψηλότερα αρχικά επίπεδα Lp(a) σχετίζονταν με χαμηλότερα επίπεδα σιδήρου που κυκλοφορεί στο αίμα μετά τη χορήγηση συμπληρωμάτων. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η αυξημένη Lp(a) ενδέχεται να συνδέεται με μειωμένη απόκριση στη μεταφορά του σιδήρου μετά τη λήψη συμπληρωμάτων.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ανακάλυψαν πως οι υψηλότερες αρχικές συγκεντρώσεις Lp(a) συνδέονταν και με υψηλότερα επίπεδα CRP (C-αντιδρώσας πρωτεΐνης), ενός βασικού δείκτη φλεγμονής, μετά την παρέμβαση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η Lp(a) είναι μια λιποπρωτεΐνη με φλεγμονώδεις ιδιότητες. Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα Lp(a) καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό γενετικά και τείνουν να παραμένουν σχετικά σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, οδηγώντας ενδεχομένως σε μακροχρόνια έκθεση στη φλεγμονή, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό του σιδήρου.

Περιορισμοί της μελέτης

Αν και τα ευρήματα αυτά είναι ιδιαίτερα αξιόλογα, η μελέτη δεν απέδειξε κατά πόσο άλλοι παράγοντες, πέραν της αυξημένης Lp(a), συνέβαλαν σε αυτές τις συσχετίσεις. Επιπλέον, όπως συμβαίνει με κάθε επιστημονική έρευνα, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλάμβανε ένα σχετικά μικρό δείγμα 52 γενικά υγιών γυναικών με χαμηλές αποθήκες σιδήρου και μέσο όρο ηλικίας τα 25 έτη, οι οποίες ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα ενδέχεται να μην ισχύουν για άλλους πληθυσμούς και απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Δεν είναι μόνο η διατροφή: Τι μπορεί να επηρεάζει τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η καρδιαγγειακή υγεία και τα επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό ενδέχεται να είναι πιο στενά συνδεδεμένα από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η αυξημένη Lp(a) μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερες αποθήκες σιδήρου, καθώς και με διαφοροποιήσεις στον τρόπο με τον οποίο τα επίπεδα σιδήρου στο αίμα ανταποκρίνονται στα συμπληρώματα διατροφής.

Η Lp(a) αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου και τα επίπεδά της καθορίζονται κυρίως από τα γονίδιά σας. Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλους δείκτες χοληστερόλης, τα επίπεδα της Lp(a) παραμένουν συνήθως σταθερά στην ενήλικη ζωή. Για τον λόγο αυτό, η μέτρηση της Lp(a) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τον καρδιαγγειακό σας κίνδυνο όσο και για τη συνολική σας υγεία.

Παρόλο που η μελέτη αυτή δεν υποδεικνύει ότι όλοι όσοι έχουν χαμηλό σίδηρο πρέπει να ελέγχουν τα επίπεδα της Lp(a), αναδεικνύει τη σημασία του να εξετάζουμε πέρα από τη διατροφική πρόσληψη κατά την αξιολόγηση του σιδήρου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παράγοντες πέραν της ποσότητας σιδήρου που καταναλώνετε μπορεί να παίζουν ρόλο στον μεταβολισμό του σιδήρου και στην ανταπόκριση του οργανισμού στα συμπληρώματα.

Τέλος, οι ερευνητές τόνισαν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε πώς ακριβώς αλληλεπιδρούν η Lp(a) και ο μεταβολισμός του σιδήρου. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά προσφέρουν έναν ακόμα λόγο να βλέπουμε τη συνολική εικόνα της υγείας μας, συνδυάζοντας τόσο την υγεία της καρδιάς όσο και την επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά.