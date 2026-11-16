Ύπνος: Τι συμβαίνει όταν κόβετε τον καφέ, σύμφωνα με ειδικούς

Είναι απαραίτητο να περιορίσετε τον καφέ για να απολαμβάνετε έναν καλύτερο ύπνο; Η καφεΐνη είναι γνωστό ότι επηρεάζει τον οργανισμό και μπορεί να δυσκολέψει την ξεκούραση, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται τις απογευματινές ή βραδινές ώρες. Ωστόσο, η ευαισθησία σε αυτήν διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ειδικοί εξηγούν τι χρειάζεται να προσέξετε και πότε αξίζει να μειώσετε την κατανάλωσή της.

Πώς επηρεάζει ο καφές την ποιότητα του ύπνου

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια ζεστή κούπα καφέ για να ξεκινήσει δυναμικά η μέρα ή για να βελτιώσετε την διάθεσή σας μετά το μεσημεριανό φαγητό. Χάρη στην περιεκτικότητά του σε καφεΐνη, συμβάλλει καταλυτικά στην καταπολέμηση της κόπωσης και ενισχύει την εγρήγορση. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε διαταραχές ύπνου ή αϋπνία, είναι φυσικό να αναρωτιέστε αν ευθύνεται η καθημερινή κατανάλωση καφέ.

Όπως κάθε πηγή καφεΐνης, έτσι και ο καφές ανακουφίζει από τη νύστα και αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας. Αυτό συμβαίνει επειδή μπλοκάρει την αδενοσίνη — μια χημική ουσία του εγκεφάλου που προκαλεί το αίσθημα της κούρασης. Παρόλο που αυτή η εγρήγορση είναι χρήσιμη το πρωί, το βράδυ μπορεί να σας δημιουργήσει μια αίσθηση σωματικής εξάντλησης με παράλληλη υπερένταση. «Μελέτες δείχνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τον συνολικό χρόνο ύπνου κατά περίπου 45 λεπτά, να καθυστερήσει την έλευση του ύπνου και να αυξήσει τη συχνότητα των νυχτερινών αφυπνίσεων», εξηγεί η Courtney Smith, M.S., RDN, CLC, CPT.

Παρ’ όλα αυτά, ο καφές δεν είναι εκ φύσεως επιβλαβής για τον ύπνο. «Η ποσότητα, η ώρα κατανάλωσης και η ατομική ευαισθησία στην καφεΐνη καθορίζουν αν ένας απογευματινός καφές είναι αβλαβής ή αν θα επηρεάσει τη νυχτερινή σας ξεκούραση», σημειώνει η Lavanya Kethamukkala, RDN, LDN, CLT. «Για παράδειγμα, ένας μεγάλος καφές τρεις ώρες πριν από τον ύπνο θα επηρεάσει πολύ περισσότερο την ποιότητά του σε σύγκριση με έναν μικρό καφέ που καταναλώθηκε 12 ή περισσότερες ώρες νωρίτερα», προσθέτει η Smith. «Επιπλέον, η γενετική παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ορισμένοι άνθρωποι μεταβολίζουν την καφεΐνη σε μόλις δύο ώρες, ενώ άλλοι χρειάζονται έως και 12 ώρες».

Συμπερασματικά, η καφεΐνη μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο με ποικίλους τρόπους, αλλά η ένταση της επίδρασής της διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τι συμβαίνει στον ύπνο σας όταν σταματάτε την κατανάλωση καφέ

Αν πίνετε ένα μικρό φλιτζάνι καφέ κάθε πρωί, η διακοπή του μπορεί να μην οδηγήσει σε αλλαγές στην ποιότητα του ύπνου σας. Ωστόσο, αν καταναλώνετε αρκετά φλιτζάνια καφέ ημερησίως και απολαμβάνετε το τελευταίο σας φλιτζάνι κοντά στην ώρα του ύπνου, ο περιορισμός του μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον ύπνο σας.

«Τα οφέλη εξαρτώνται αναμφίβολα από τον οργανισμό. Όσοι μεταβολίζουν αργά την καφεΐνη, εκείνοι που παρουσιάζουν ευαισθησία και όσοι την καταναλώνουν αργά το απόγευμα ή το βράδυ τείνουν να βλέπουν τη μεγαλύτερη βελτίωση. Αντίθετα, όσοι μεταβολίζουν την καφεΐνη γρήγορα και πίνουν καφέ μόνο το πρωί ενδέχεται να παρατηρήσουν ελάχιστη αλλαγή», εξηγεί η Dr. Saema Tahir.

Καλύτερος ύπνος χωρίς να στερηθείτε τον καφέ – Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Εάν αποφασίσετε να περιορίσετε τον καφέ, είναι προτιμότερο να το κάνετε σταδιακά και όχι απότομα. «Τα συμπτώματα στέρησης, όπως ο πονοκέφαλος, η κόπωση και η κακή διάθεση, κορυφώνονται συνήθως μέσα σε μία έως δύο ημέρες και μπορεί να διαρκέσουν έως και περίπου εννέα ημέρες», σημειώνει η ειδικός.

Μπορείτε να απολαμβάνετε τον αγαπημένο σας καφέ και παράλληλα να φροντίζετε τον ύπνο σας. Το κλειδί είναι να βρείτε τη σωστή ισορροπία, δίνοντας προσοχή τόσο στην ποσότητα που καταναλώνετε όσο και στην ώρα που επιλέγετε να πιείτε το τελευταίο φλιτζάνι της ημέρας, εξηγεί η Tahir.

Για παράδειγμα, μελέτη του 2023 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καφές πρέπει να καταναλώνεται τουλάχιστον εννέα ώρες πριν τον ύπνο ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές στον ύπνο. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι ανέχονται την καφεΐνη τέσσερες έως οκτώ ώρες πριν πέσουν για ύπνο χωρίς αισθητές επιπτώσεις. «Ο περιορισμός της κατανάλωσης καφέ στις πρωινές ώρες, η επιλογή μικρότερων μερίδων ή η προτίμηση σε ντεκαφεϊνέ ή καφέ με τη μισή ποσότητα καφεΐνης αργότερα μέσα στην ημέρα μπορούν επίσης να συμβάλουν», προσθέτει η Kethamukkala.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) συνιστά στους περισσότερους ενήλικες να περιορίζουν την πρόσληψη καφεΐνης στα 400 χιλιοστόγραμμα (mg) την ημέρα, δηλαδή περίπου τρία έως τέσσερα φλιτζάνια καφέ των 230 ml (8 oz).

Εάν καταναλώνετε μεγαλύτερη ποσότητα, μπορείτε να δοκιμάσετε τη σταδιακή μείωση της πρόσληψης ώστε να ευθυγραμμιστείτε με αυτή τη σύσταση και να δείτε αν ο ύπνος σας βελτιώνεται. «Η σταδιακή μείωση αντί της απότομης διακοπής ελαχιστοποιεί τα συμπτώματα στέρησης», τονίζει η Tahir, προσθέτοντας ότι αυτός ο τρόπος βοηθά να ανακαλύψετε ποια ποσότητα και ποιο χρονικό όριο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο

Εκτός από τον καφέ, υπάρχουν ορισμένοι επιπλέον παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου σας: