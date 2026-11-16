Άδωνις Γεωργιάδης για Πολυτεχνείο: «Δεν είπα ούτε υπήρχαν, ούτε δεν υπήρχαν νεκροί – Με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά» – Η παρέμβαση Λαλιώτη

Επανήλθε στο θέμα των νεκρών του Πολυτεχνείου ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωσή του, επαναλαμβάνοντας ότι τον καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Εκτός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις, υπήρξε αντίδραση και του Κώστα Λαλιώτη.

«Ονειρεύονται να βρουν έναν κακό και τους βολεύω για αυτόν τον ρόλο» δήλωσε αρχικά ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Attica Tv και εξήγησε:

«Με ρώτησε η κα Καλογεροπούλου (Parapolitika.gr) και είπα με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά. Δεν είπα ούτε υπήρχαν, ούτε δεν υπήρχαν νεκροί. Είπα το πόρισμα Τσεβά. Για όσους δεν το γνωρίζουν το 1975 η τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέθεσε στον τότε εισαγγελέα Τσεβά να κάνει έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την εξέγερση των νέων στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973. Βγήκε ένα πολυσέλιδο πόρισμα, αυτό είναι μέχρι στιγμής το επίσημο πόρισμα της ελληνικής δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο, έχει όμως 34 νεκρούς γύρω γύρω από το Πολυτεχνείο και περίπου 1.018 τραυματίες. Δεν λέει το πόρισμα Τσεβά ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο ή δεν ήθελε να αμαυρώσει την μνήμη του Πολυτεχνείου. Αυτό είπα…».

Αναφέρθηκε, δε, και στον Κώστα Λαλιώτη. «Έγραψε ένα σάιτ “Ο Άδωνις είπε δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο”, και ο κ. Λαλιώτης μου απάντησε επί του τίτλου του σάιτ. Εγώ αναφέρθηκα στο επίσημο πόρισμα της ελληνικής δημοκρατίας» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο πόρισμα Τσεβά.

«Γεννήθηκα στις 6 Νοεμβρίου του 1972, το να έχω ιδία γνώμη για το τι έγινε στις 17 Νοεμβρίου του 1973, αποκλείεται. Στην επιστήμη το πρώτο που μαθαίνουμε είναι οι πηγές. Η πηγή, είναι το επίσημο πόρισμα μετά τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο είναι το πόρισμα Τσεβά που μίλησε με γονείς, σε εξεγερμένους με στρατιώτες και κατέληξε σε ένα πόρισμα: 34 νεκροί, ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί ο άλλος παραδίπλα. Γιατί γίνεται η φασαρία αυτή τη στιγμή;» είπε στη συνέχεια και επανέλαβε πως «με καλύπτει το πόρισμα Τσεβά».

Σε ερώτηση για το τι πιστεύει πολιτικά ο ίδιος για το Πολυτεχνείο, είπε ότι «πολιτικά η κάθε αντίσταση κατά της χούντας είναι εντυπωσιακά πολύ καλή για μένα. Ο πατέρας μου ήταν βασιλόφρων, είχε φυλακιστεί. Μεγάλωσα σε μία οικογένεια εξαιρετικά αντιχουντική. Έχω μεγάλη πίστη στη δημοκρατία, δεν μου αρέσει η δικτατορία».

Ερωτηθείς για το ΠΑΣΟΚ και αν είναι χρήσιμος αντίπαλός του, σχολίασε: «Έχω πολλές δουλειές να κάνω».

«Δεν επιλέγουμε εμείς αντίπαλο, αυτά θα τα επιλέξει το μεγάλο αφεντικό, ο ελληνικός λαός. Πιο πολύ ανταγωνίζονται μεταξύ τους, όχι με εμάς», τόνισε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η ΝΔ θα πάρει αυτοδυναμία και συνέχισε, λέγοντας ότι ένα δεύτερο ερώτημα είναι αν θα είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας ή τρίτος. «Άρα ο βασικός εχθρός του ΠΑΣΟΚ είναι ο Τσίπρας και του Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

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Η παρέμβαση του Κώστα Λαλιώτη

Ο Κώστας Λαλιώτης, ηγετικό στέλεχος της εξέγερσης των φοιτητών το 1973, είχε απαντήσει νωρίτερα στον Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς στο Πολυτεχνείο.

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους σήμερα, σχολίασε: «Γράψτε τα ονόματα των νεκρών και στείλτε τα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας».

«Ξέρετε πόσες σφαίρες έπεσαν κατά αμάχων τότε; 22.000 σύμφωνα με το βιβλίο του Καλλιβρετάκη», είπε ο Κώστας Λαλιώτης.