Μητσοτάκης: Το βίντεο στο TikTok για τα προϊόντα περιόδου – «Κάνουμε ένα πρώτο βήμα»

Στη μείωση του ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου, από το 24% στο 13%, από 1η Ιανουαρίου 2027 αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που δημοσίευσε στο Tik Tok.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με την Ισμήνη Δροσοφορίδη, ιδρύτρια του οργανισμού «It’s just period», η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι είναι απολύτως διατεθειμένος να εξεταστούν και άλλες επιλογές για το πώς μπορεί να μειωθεί ένα κόστος, το οποίο είναι απολύτως ανελαστικό και σχετίζεται με τη δημόσια υγεία.

«Κάνουμε ένα πρώτο βήμα, εναρμονιζόμαστε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα αυτά και είμαι απόλυτα διατεθειμένος να εξετάσουμε και άλλες επιλογές, ειδικά για εκείνα τα κορίτσια, εκείνες τις γυναίκες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, για το πώς μπορούμε να μειώσουμε κι άλλο ένα κόστος, το οποίο είναι παντελώς ανελαστικό και το οποίο προφανώς σχετίζεται και με τη δημόσια υγεία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ΦΠΑ στις σερβιέτες, τα ταμπόν αλλά και τα προφυλακτικά ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Εδώ είμαστε να τα δούμε όλα».

Το βίντεο καταλήγει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ευχαριστεί την Κοινωνία των Πολιτών καθώς, όπως είπε, μέσα από την δουλειά της ενημερώθηκε η κυβέρνηση και έγινε μια αλλαγή πολιτικής που θα ωφελήσει τα κορίτσια και τις γυναίκες.