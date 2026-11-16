Ζεφύρι: Με σειρήνες και ενός λεπτού σιγή αποχαιρέτησαν τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη στο Περιστέρι

Οι συνάδελφοι του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη τον αποχαιρέτησαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, με σειρήνες, φάρους και ενός λεπτού σιγή. Η σορός του μεταφέρεται στην Καστοριά, όπου θα τελεστεί την Τρίτη (17/11) η κηδεία του.

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Ζεφύρι: Με σειρήνες και ενός λεπτού σιγή αποχαιρέτησαν τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη στο Περιστέρι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, οι συνάδελφοί του απέτισαν φόρο τιμής στον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.
  • Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή με ενεργοποιημένους φάρους και σειρήνες, τηρώντας ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή «Αθάνατος».
  • Η αυτοκινητοπομπή αναχώρησε με προορισμό την Καστοριά, ιδιαίτερη πατρίδα του άτυχου πυροσβέστη, όπου θα τελεστεί την Τρίτη (17/11) η εξόδιος ακολουθία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, πέρασε το απόγευμα της Δευτέρας (16/11) η νεκρώσιμη πομπή που μεταφέρει τη σορό του στην Καστοριά. Οι συνάδελφοί του απέτισαν φόρο τιμής στον νεαρό πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Η σορός του έφτασε στον σταθμό λίγο μετά τις 17:30, παρουσία συναδέλφων, συγγενών και φίλων που είχαν συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσουν.

Οι πυροσβέστες στάθηκαν προσοχή, ενώ οι φάροι και οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων είχαν ενεργοποιηθεί. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 23χρονου, ενώ στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή «Αθάνατος».

Μετά τον αποχαιρετισμό, η αυτοκινητοπομπή αναχώρησε με προορισμό την Καστοριά, ιδιαίτερη πατρίδα του Γιώργου Ζυμπίδη, όπου θα τελεστεί την Τρίτη (17/11) η εξόδιος ακολουθία.

Κατά μήκος της διαδρομής θα βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και ενεργοποιημένες σειρήνες, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής και άλλοι συνάδελφοί του.

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