Λισαβόνα: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης μαθήτριας σε σχολείο – Την κλωτσούσαν και τη χτυπούσαν με σκούπα – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στη Λισαβόνα, όπου δύο μαθητές επιτέθηκαν με τρομερή αγριότητα σε 13χρονη συμμαθήτριά τους, μπροστά σε δεκάδες άλλους μαθητές. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Maria, όπου νοσηλεύτηκε σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση έγινε την Παρασκευή, στο σχολείο Escola Básica 2,3 Delfim Santos, στην περιοχή Σάο Ντομίνγκος ντε Μπενφίκα και καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο.

Στις εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα βλέπουμε αρχικά μία λεκτική αντιπαράθεση, η οποία στη συνέχεια εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση. Οι δύο μαθητές χτυπούν την κοπέλα με γροθιές και κλωτσιές και στο πρόσωπο, ενώ χρησιμοποιούν και μια σκούπα.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση που κατέληξε στον βάναυσο ξυλοδαρμό

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν μετά τη διαφωνία της 13χρονης με μία συμμαθήτριά της. Για άγνωστο λόγο, η ανήλικη δέχθηκε χτύπημα με σκούπα και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος, όπου ένας 15χρονος μαθητής την κλώτσησε και τη γρονθοκόπησε στο κεφάλι.

Από την επίθεση υπέστη σοβαρά τραύματα στα πλευρά και στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση της υγείας της δεν έχει διευκρινιστεί.

Η αστυνομία έφτασε στο σχολείο και πήρε καταθέσεις από την 13χρονη και τους μαθητές που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση όπως και από αυτόπτες μάρτυρες.

Οι δύο μαθητές που ταυτοποιήθηκαν ως υπεύθυνοι για την επίθεση τέθηκαν σε αναστολή φοίτησης. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε επιστρέψει πρόσφατα στο σχολείο, έχοντας προηγουμένως εκτίσει ποινή αποβολής για άλλο περιστατικό.

Το βίντεο της επίθεσης καταγράφηκε από μαθητές που βρίσκονταν στο σημείο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε, προκαλώντας αντιδράσεις στην πορτογαλική κοινή γνώμη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει προβληματισμό για την έξαρση της βίας μεταξύ ανηλίκων στα σχολεία της Πορτογαλίας.