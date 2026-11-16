First Dates: Ποιοι θα έχουν τύχη στον έρωτα;

Νέο επεισόδιο First Dates έρχεται απόψε στις 21:00 στο Star.

Στο First Dates οι γνωριμίες δεν ακολουθούν ποτέ την ίδια συνταγή!

Άλλοι έρχονται στο εστιατόριο του έρωτα με συγκεκριμένα κριτήρια, άλλοι για να αναζητήσουν την περιπέτεια, ενώ άλλοι δυσκολεύονται λίγο περισσότερο να αποκαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό.

Απόψε, οι πρωταγωνιστές μας έχουν πολλά να πουν, αρκετά να ανακαλύψουν και, φυσικά, έναν κοινό στόχο: να δουν αν απέναντί τους βρίσκεται κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία.

Η Αναστασία επιστρέφει για δεύτερη φορά στο εστιατόριο του έρωτα, αποφασισμένη να δοκιμάσει ξανά την τύχη της!

Με υψηλές προσδοκίες και ανεβασμένη διάθεση, είναι σίγουρη πως, ό,τι κι αν συμβεί, εκείνη θα περάσει καλά. Αναζητά έναν άντρα που θα της θυμίσει πως η ζωή είναι ωραία!

Ο Πέτρος είναι barman από την Κατερίνη, δηλώνει… πολυλογάς και θέλει να ζει την κάθε στιγμή με «τρέλα». Μήπως η Αναστασία είναι αυτή που θα του προσφέρει αυτό ακριβώς που ζητά; Άλλωστε, με τόσες ιστορίες που έχει να διηγηθεί και με ένα επικοινωνιακό πινγκ πονγκ να ξεκινά από την πρώτη στιγμή της συνάντησής τους, ένα είναι σίγουρο: αυτό το ραντεβού δεν θα είναι καθόλου βαρετό!

Ο Οζάν είναι λάτρης του φλερτ και του αρέσουν οι μελαχρινοί, ψηλοί και όμορφοι μπασκετμπολίστες.

Ο Φώτης μπορεί να μην είναι μπασκετμπολίστας, καταφέρνει όμως να κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή με το στιλ του. Μετά την επεισοδιακή πρώτη του απόπειρα γνωριμίας με τη Ζεν, έρχεται η σειρά του Οζάν να τον γνωρίσει καλύτερα. Πώς θα εξελιχθεί, τελικά, το ραντεβού τους;

Ανάμεσα στη Μυτιλήνη και το Βέλγιο, ο Βαγγέλης συλλέγει εμπειρίες και γνωρίζει όμορφες γυναίκες. Δεν ανοίγεται εύκολα και σίγουρα δεν μοιράζεται τα μυστικά του με τον καθένα.

Ούτε με τη Ζεν, αλλά ούτε και με τον Τάσο!

Θα καταφέρει, άραγε, η γλυκύτατη Ιωάννα να τον κάνει να χαλαρώσει και να αποκαλύψει περισσότερα για τον εαυτό του; Ή μήπως το ραντεβού τους θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη στο μπαούλο με τα καλά φυλαγμένα μυστικά του Βαγγέλη;

Τρία διαφορετικά ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και πολλές πιθανότητες για ανατροπές! Γιατί στο First Dates κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί όταν το φλερτ περνά από τη θεωρία στην πράξη!