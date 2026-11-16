«Βόμβα» από τον Ντεπαρτιέ: Απέσυρε την έφεση και παραδέχθηκε την ενοχή του για σεξουαλική επίθεση – «Πίστευα ότι οι πράξεις μου δεν είχαν συνέπειες»

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Ο Γάλλος αστέρας του κινηματογράφου Ζεράρ Ντεπαρντιέ απέσυρε τη Δευτέρα την έφεσή του κατά της καταδικαστικής απόφασης για σεξουαλική επίθεση, παραδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη από τις δύο γυναίκες τις οποίες θώπευσε ενώ εργάζονταν μαζί στα γυρίσματα ταινίας το 2021.

Η ανακοίνωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από τον νέο δικηγόρο του Ντεπαρντιέ, ήρθε το πρωί της ημέρας που είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό στο Παρίσι.

Ο 77χρονος Ντεπαρντιέ, ένας ηθοποιός που υπήρξε κάποτε ένας από τους δημοφιλέστερους πρωταγωνιστές της Γαλλίας, καταδικάστηκε πέρυσι για σεξουαλική επίθεση σε βάρος των δύο γυναικών -μιας σκηνογράφου και μιας βοηθού σκηνοθέτη- στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts» (Τα Πράσινα Παντζούρια).

Του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή, ενώ ο δικαστής διέταξε την εγγραφή του ονόματός του στο εθνικό μητρώο σεξουαλικών παραβατών της Γαλλίας.

Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε νίκη-ορόσημο για τις γυναίκες στη Γαλλία στη μετά-#MeToo εποχή.

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Δήλωση μεταμέλειας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραήμερης δίκης πέρυσι, ο ηθοποιός αρνιόταν ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε οποιονδήποτε, ενώ ο δικηγόρος του είχε αποκαλέσει ψεύτρες τα δύο θύματα — γεγονός που οδήγησε τον δικαστή σε μια σπάνια καταδικαστική κρίση για «δευτερογενή θυματοποίηση», αναφέρουν οι New York Times.

Ωστόσο, σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από τον νέο του συνήγορο, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμινσκί, ο Ντεπαρντιέ ανέφερε ότι αποδέχεται την ετυμηγορία και απηύθυνε τη «βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη» του.

«Ποτέ, μα ποτέ δεν είχα πρόθεση να πληγώσω τις γυναίκες που συνάντησα. Έχω όμως καταλάβει ότι η πρόθεση δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά το τραύμα», δήλωσε ο Ντεπαρντιέ.

«Όλη αυτή η υπόθεση προκάλεσε πολύ πόνο. Δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω τον χρόνο πίσω», πρόσθεσε.

French actor Gérard Depardieu has withdrawn his appeal against his sexual assault conviction and accepted his guilty verdict. “Justice has spoken. I have been found guilty. I accept this and take responsibility for this conviction,” he said in a statement. https://t.co/XPX2uWNs7q — Variety (@Variety) November 16, 2026



Κατά τη διάρκεια της περσινής δίκης, ο Ντεπαρντιέ φαινόταν συχνά μπερδεμένος και αφηρημένος. Είχε υποστηρίξει ότι προέρχεται από μια διαφορετική γενιά, η οποία έβρισκε αστεία τα χυδαία αστεία, και ότι δεν ήταν κατάλληλος για τη σύγχρονη εποχή.

Η νέα του δήλωση απηχούσε αυτό το κλίμα.

«Στα κινηματογραφικά πλατό, κρυβόμουν για καιρό πίσω από την πρόκληση και τη βωμολοχία. Πίστευα ότι τα λόγια μου και ορισμένες από τις πράξεις μου δεν είχαν συνέπειες. Είχαν όμως — ιδιαίτερα όταν προέρχονταν από ένα ισχυρό πρόσωπο, όπως ήμουν κάποτε», ανέφερε ο Ντεπαρντιέ.

«Έχω κατανοήσει ότι ανήκα σε έναν κόσμο που έχει εξαφανιστεί».

Οι καταγγελίες και η επόμενη δικαστική μάχη

Η παραδοχή αυτή αποτελεί «βόμβα» από τον Ντεπαρντιέ, ο οποίος θεωρούνταν ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους ηθοποιούς της γενιάς του, αλλά και σύμβολο της αντίστασης της Γαλλίας στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και του βιασμού, ιδίως στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Από τότε που το κίνημα #MeToo έφτασε στη Γαλλία από τις ΗΠΑ το 2017, περισσότερες από 20 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική κακοποίηση, μιλώντας κυρίως σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ντεπαρντιέ αρνιόταν σταθερά τις κατηγορίες και είχε υπερασπιστεί δημόσια από επιφανή και ισχυρά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε καταδικάσει αυτό που αποκάλεσε «ανθρωποκυνηγητό» εναντίον του ηθοποιού, προσθέτοντας ότι ο Ντεπαρντιέ «κάνει τη Γαλλία περήφανη».

Αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση εναντίον του Ντεπαρντιέ που έφτασε στο ακροατήριο, αλλά είναι απίθανο να είναι η τελευταία.

Ο Ντεπαρντιέ έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης να παραπεμφθεί σε δίκη για την κατηγορία του βιασμού της επίδοξης ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ το 2018.

Η Αρνούλ, τότε 22 ετών, ήταν οικογενειακή φίλη που είχε επισκεφθεί δύο φορές το σπίτι του Ντεπαρντιέ στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2018 για να ζητήσει συμβουλές σχετικά με το πώς να μπει στον χώρο της υποκριτικής.

Η εκδίκαση αυτής της έφεσης έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί αργότερα αυτόν τον μήνα.