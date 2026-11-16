Γερμανία: Συμφωνία για μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα – Τι ανακοίνωσε ο Μερτς

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας καταλήγει σε συμφωνία για τη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για το 2027 στο ευρωπαϊκό ελάχιστο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, σύμφωνα με δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Η απόφαση έρχεται εν μέσω υψηλών τιμών ρεύματος στη χώρα, ενώ ορισμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι εφαρμόζουν ήδη τον κατώτατο συντελεστή των 0,05 λεπτών ανά κιλοβατώρα.

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Διεθνή Νέα

Μερτς
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας θα καταλήξει την Τρίτη σε συμφωνία για τη μείωση του συντελεστή φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
  • «Αναμένω ότι αυτή θα είναι μια σχετικά σύντομη διαδικασία, καθώς εξετάσαμε ξανά τους αριθμούς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε αύριο να μπορέσουμε να λάβουμε την απόφαση να μειώσουμε τον φόρο ηλεκτρικής ενέργειας για το 2027 στο ευρωπαϊκό ελάχιστο σε όλο το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών νοικοκυριών», δήλωσε ο Μερτς.
  • Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία παραμένουν ακόμη από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, την ώρα που ορισμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι επωφελούνται ήδη από τον ευρωπαϊκό ελάχιστο φορολογικό συντελεστή των 0,05 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

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Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας θα καταλήξει την Τρίτη σε συμφωνία για τη μείωση του συντελεστή φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Θα καταλήξουμε σε συμφωνία αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα ο Μερτς, έπειτα από συνάντηση που είχε στο Μόναχο με τους συντηρητικούς συμμάχους του της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), μεταδίδει το Reuters.

Ο Γερμανός Καγκελάριος επισήμανε ότι αναμένει πως θα χρειαστεί μόνο μια σύντομη συζήτηση με τους κεντροαριστερούς κυβερνητικούς εταίρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συνασπισμού.

«Αναμένω ότι αυτή θα είναι μια σχετικά σύντομη διαδικασία, καθώς εξετάσαμε ξανά τους αριθμούς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε αύριο να μπορέσουμε να λάβουμε την απόφαση να μειώσουμε τον φόρο ηλεκτρικής ενέργειας για το 2027 στο ευρωπαϊκό ελάχιστο σε όλο το φάσμα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών νοικοκυριών», δήλωσε ο Μερτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία παραμένουν ακόμη από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, την ώρα που ορισμένοι επιχειρηματικοί κλάδοι επωφελούνται ήδη από τον ευρωπαϊκό ελάχιστο φορολογικό συντελεστή των 0,05 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατώρα, σημειώνει το Reuters.

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