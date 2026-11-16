Βίντεο: Καρέ καρέ η τρομακτική στιγμή που τεράστιος βράχος πέφτει πάνω σε αυτοκίνητο – Σώθηκαν από θαύμα οι επιβάτες

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Από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός και οι επιβάτες ενός αυτοκινήτου στην Κίνα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και καταπλάκωσε το όχημα.

Η τρομακτική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα άλλου αυτοκινήτου. Στα πλάνα φαίνεται ο τεράστιος βράχος να κατρακυλά στην πλαγιά, και να συνθλίβει το πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου που βρισκόταν σταματημένο στον δρόμο.

Οι επιβάτες του λευκού αυτοκινήτου σώθηκαν από θαύμα, ενώ στο βίντεο διακρίνεται και μία γυναίκα που βρισκόταν κοντά στο όχημα να απομακρύνεται την τελευταία στιγμή.

Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δήλωσε ότι δύο συγγενείς του κάθονταν στο πίσω κάθισμα όταν ο βράχος έπεσε με δύναμη, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Beijing News».

Δείτε το τρομακτικό βίντεο: