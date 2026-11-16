Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο ανοιχτά της Βουλγαρίας – Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του 12μελούς πληρώματος

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Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από εκπομπή σήματος κινδύνου από εμπορικό πλοίο ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, κινητοποιώντας άμεσα πολυεθνικές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης από θάλασσα και αέρα.

Το πλοίο, όπως μεταδίδει το Reuters, έφερε σημαία Σομαλίας και είχε 12μελές πλήρωμα, ενώ μετέφερε τρεις τόνους χύδην σιταριού και εκτελούσε δρομολόγιο από τη Ρουμανία προς την Αίγυπτο, σύμφωνα με αναφορά του υπουργείου Μεταφορών της Βουλγαρίας.

Το υπ. Μεταφορών σημείωσε παράλληλα ότι η ακριβής τοποθεσία των μελών του πληρώματος δεν κατέστη άμεσα σαφής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο σημείο έχουν σπεύσει δύο βουλγαρικά, ένα ρουμανικό και ένα τουρκικό πλοίο για να συνδράμουν στις έρευνες.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ελικόπτερα τύπου Cougar καθώς και ένα αεροσκάφος Su-25 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα Sofia Globe.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Τηλεόραση της Βουλγαρίας μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, το πλοίο έχει ήδη βυθιστεί, εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης (ΑΟΖ).

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ωστόσο το συμβάν σημειώνεται εν μέσω ενός κύματος φονικών επιθέσεων με drones εναντίον πλοίων ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας τις τελευταίες εβδομάδες — επιθέσεις τις οποίες οι ειδικοί αποδίδουν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.