Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Θα εργαστούμε με τον Ερντογάν για τον διάδρομο σιτηρών στην Μαύρη Θάλασσα»

Την πρόθεση του να εργαστεί από κοινού με τον Ερντογάν για τη «δημιουργία ενός νέου διαδρόμου σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα» εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη. Η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εντάσσεται και στο πλαίσιο προπαρασκευής που κάνει ο ίδιος εν όψει της τριμερούς με ΗΠΑ και Ρωσία εντός του Νοεμβρίου.

«Σήμερα, κατέληξα σε συμφωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν για να εργαστούμε πάνω στον διάδρομο σιτηρών της Μαύρης Θάλασσας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, σε συνέχεια των συνομιλιών που είχε με τον Ερντογάν. Επίσης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι «η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών διαβίωσης».

Ακολούθως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρθηκε στην επικείμενη τριμερή συνάντηση. «Προετοιμαζόμαστε τώρα για μια τριμερή συνάντηση – Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία – στο πρώτο μισό του Νοεμβρίου. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε τις προοπτικές αυτού του σχήματος καθώς και άλλες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων τρόπων εμπλοκής της Τουρκίας και ολόκληρης της Ευρώπης, όπως επίσης και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν συναντήσεις εδώ στην Τουρκία», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Απαιτούνται ισχυρές αποφάσεις για να έρθει η ειρήνη», τόνισε για να προσθέσει: «Σε κάθε επίπεδο, πρέπει να στέλνονται μηνύματα στη Ρωσία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πέραν της ειρήνης και ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί». «Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε μια ανθρωπιστική επιχείρηση στην Ολέσκι, στην περιοχή της Χερσώνας. Και αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι τα βήματα αποκλιμάκωσης είναι εφικτά όταν η Ρωσία φέρεται σε θέση όπου είναι υποχρεωμένη να κάνει βήματα προς την αποκλιμάκωση», πρόσθεσε εξηγώντας πως αυτό το πλαίσιο ανέφερε κατά τις κοινές δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.