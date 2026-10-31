Επέστρεψαν στην Αθήνα οι τρεις Έλληνες που διασώθηκαν την σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκίνηση και ανακούφιση επικράτησαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά την άφιξη της οικογένειας Δρίτσα, των τριών Ελλήνων που επιζήσαν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Τολέδο.

Η μητέρα, που φέρει κάταγμα στην κλείδα και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, έφτασε στην Αθήνα συνοδευόμενη από τους δύο γιους της, Μάριο (21 ετών) και Χρήστο (18 ετών). Αυτό που ξεκίνησε ως ένα ταξίδι αναψυχής προς τη Σεβίλλη μετατράπηκε εντός δευτερολέπτων σε μια εφιαλτική εμπειρία. Παρά το σοκ και τα τραύματά τους, οι τρεις διασωθέντες δεν έκρυψαν τη χαρά τους για την επιστροφή στην πατρίδα, παρότι οι δραματικές στιγμές της σύγκρουσης έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη τους.

«Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σηκώθηκε ο αδερφός μου και η μητέρα μου να πάνε στο μπαρ να φέρουνε πρωινό. Ο αδερφός μου καθόταν στη θέση του παραθύρου και εγώ καθόμουν ακριβώς στα αριστερά του. Την ώρα που σηκώθηκε ο αδερφός μου με τη μητέρα μου εγώ άλλαξα θέση και πήγα στο παράθυρο», είπε ο 18χρονος Χρήστος.

Η απόφαση της τελευταίας στιγμής, για αλλαγή καθίσματος αποδείχτηκε σωτήρια για τον μικρότερο γιο της οικογένειας.

«Σε λίγα λεπτά έγινε η σύγκρουση. Εγώ έπεσα στο μπροστινό μου κάθισμα και το αμέσως διπλανό μου εκσφενδονίστηκε. Έφυγε το κάθισμα τουλάχιστον ένα μέτρο μπροστά και ουσιαστικά την γλίτωσα έτσι», πρόσθεσε.

Λίγο πριν καταφέρουν να ξανασμίξουν και να βγουν από τα συντρίμμια της αμαξοστοιχίας, η μητέρα με τον μεγαλύτερο γιο είχαν μεταβεί στο κυλικείο του τρένου για πρωινό. Τη στιγμή που περίμεναν την παραγγελία τους, εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους.

«Η δύναμη της πρόσκρουσης μάς εκτόξευσε, με τους επιβάτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Το βαγόνι του εστιατορίου εκτροχιάστηκε και πήρε κλίση 30 μοιρών», δήλωσε στην El Pals ο 21χρονος Μάριος.

Η οικογένεια έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την ιατρική φροντίδα και την ανθρώπινη συμπαράσταση που έλαβε.