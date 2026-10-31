Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον 0-1: Οι Γλάροι άλωσαν το «Έτιχαντ»

Με το γκολ του Αγιάρι στο 11ο λεπτό η Μπράιτον νίκησε μέσα στο «Ετιχαντ» τη Μάντσεστερ Σίτι με 1-0, για την 9η αγωνιστική της Premier League, και πλησίασε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «γλάροι», που είχαν ξανά τον Μπάμπη Κωστούλα στην αρχική ενδεκάδα (αντικαταστάθηκε στο 72′ από τον Χίσελγουντ), έδειξαν πως φέτος είναι ικανοί για μεγάλα πράγματα, υποχρεώνοντας την ομάδα του Εντσο Μαρέσκα στη δεύτερη φετινή (και πρώτη στην έδρα της) ήττα, δίνοντας έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο αυριανό μεγάλο ντέρμπι στο «Ανφιλντ» μεταξύ της Λίβερπουλ και της Αρσεναλ.

Νωρίτερα, η Τσέλσι «βύθισε» ακόμη πιο βαθιά στην κρίση τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς τη νίκησε με 2-0 στο ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ». Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο προέρχονταν από την εντός έδρας ήττα στο πρωτάθλημα (από την Τότεναμ) και τον αποκλεισμό στο League Cup (από τη Λίβερπουλ στα πέναλτι), αλλά ανασυντάχθηκε και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά οι «κόκκινοι διάβολοι» συμπλήρωσαν πια δύο μήνες και ένατο ματς χωρίς νίκη και παραμένουν μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Μάικλ Κάρικ αποδείχθηκε… εφτάψυχος μέχρι τώρα, αλλά πλέον κανείς δεν μπορεί να τον στηρίξει και αναμένεται να περάσει την πόρτα της εξόδου από το «Ολντ Τράφορντ».

Η ειρωνία είναι πως η Γιουνάιτεντ έκανε στο πρώτο 45λεπτο ένα από τα καλύτερα φετινά της παιχνίδια, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα χάνοντας μοναδικές ευκαιρίες. Στην επανάληψη όμως ο Μόργκαν Ρότζερς έδειξε γιατί είναι ο ακριβότερος Αγγλος ποδοσφαιριστής, μετά τη μεταγραφή του από την Αστον Βίλα το καλοκαίρι αντί 137 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας το σκορ με ατομική προσπάθεια στο 50ό λεπτό.

Το ματς κρίθηκε ουσιαστικά στο 63′ όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες ανέτρεψε τον Φοφανά και αντίκρισε τη 2η κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Κόουλ Πάλμερ δεν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι και η Τσέλσι ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία της Premier League:

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γ. 2-0 (50′ Ρότζερς, 63′ πεν. Πάλμερ)

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31′ Εβανίλσον, 90’+ Αντλί)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30′ αυτ. Μιλένκοβιτς, 76′ Τιάγκο)

Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17′ Σακαμότο, 37′ Αβονίγι, 52′ Ρουντόνι-67′ Λε Φι)

Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58′ Ιροεγκμπούναμ, 68′ Μακ Μπέρνι-22′ Φλορεντίνο, 74′ Ενσίσο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11′ Αγιάρι)

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 31/10

Αστον Βίλα-Φούλαμ 31/10

Λίβερπουλ-Αρσεναλ 01/11

Νιούκαστλ-Εβερτον 02/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 21

Άρσεναλ 21 -8αγ.

Μπράιτον 19

Τσέλσι 16

Λίβερπουλ 15 -8αγ.

Μπρέντφορντ 14

Μπόρνμουθ 12

Ίπσουιτς 11

Λιντς 11

Νιούκαστλ 11 -8αγ.

Άστον Βίλα 11 -8αγ.

Χαλ 11

Έβερτον 10 -8αγ.

Τότεναμ 9 -8αγ.

Κόβεντρι 9

Φούλαμ 8 -8αγ.

Μάντσεστερ Γ. 7

Κρίσταλ Πάλας 7 -8αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Σάντερλαντ 5