Σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως ισοφαρίστηκε στο 90+2′ από την εφτάψυχη Κηφισιά, πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με τον Ζέλσον Μάρτινς να κρίνει την μοίρα της αναμέτρησης με Buzzer Beater.
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3: Απόδραση από τη Λεωφόρο με «buzzer beater» του Μάρτινς
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