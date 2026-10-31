Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3: Απόδραση από τη Λεωφόρο με «buzzer beater» του Μάρτινς

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Μάρτινς
πηγή: Intime - Maropoulos Alexandros
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Σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως ισοφαρίστηκε στο 90+2′ από την εφτάψυχη Κηφισιά, πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με τον Ζέλσον Μάρτινς να κρίνει την μοίρα της αναμέτρησης με Buzzer Beater.

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