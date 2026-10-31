Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3: Απόδραση από τη Λεωφόρο με «buzzer beater» του Μάρτινς

Σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως ισοφαρίστηκε στο 90+2′ από την εφτάψυχη Κηφισιά, πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με τον Ζέλσον Μάρτινς να κρίνει την μοίρα της αναμέτρησης με Buzzer Beater.