Ian Gillan: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple – Αναβλήθηκαν συναυλίες του συγκροτήματος

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan. Ενόψει των προγραμματισμένων συναυλιών τους, το συγκρότημα εξέδωσε ανακοίνωση για την αναβολή τους .
Η ανακοίνωση των Deep Purple:
«Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.
Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».
Deep Purple regret to announce that tonight’s Leipzig and tomorrow’s Hamburg shows cannot go ahead due to a medical emergency involving Ian Gillan, who is currently hospitalised.
We apologise to our fans. Both shows will be rescheduled and tickets remain valid.
Deep Purple x https://t.co/XDPNYoBEc5
— Deep Purple (@_DeepPurple) October 31, 2026