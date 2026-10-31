Ian Gillan: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple – Αναβλήθηκαν συναυλίες του συγκροτήματος

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Διεθνή Νέα

Ian Gillan, Deep Purple
πηγή: wikipedia.org
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Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan. Ενόψει των προγραμματισμένων συναυλιών τους, το συγκρότημα εξέδωσε ανακοίνωση για την αναβολή τους .

Η ανακοίνωση των Deep Purple:

«Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.

Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».

 

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