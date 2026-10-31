Σάλος στις ΗΠΑ: Πρώην δασκάλα δήλωσε ένοχη για κακοποίηση μαθητή με τον οποίο απέκτησε παιδί – Το θύμα ζητά την αθώωσή της

Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου που συγκλονίζει την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγείται στη δικαιοσύνη, έπειτα από την ομολογία ενοχής της κατηγορούμενης εκπαιδευτικού.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο φως όχι μόνο το χρονικό μιας πολυετούς παραβατικής σχέσης, αλλά και την παράδοξη στάση του ίδιου του θύματος, που σήμερα επιχειρεί να απαλλάξει τη καθηγήτρια από κάθε ευθύνη.

Το χρονικό της σχέσης, η εγκυμοσύνη και η αποκάλυψη μέσω Facebook

Η υπόθεση αφορά την 36χρονη πρώην εκπαιδευτικό Laura Caron από το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία δήλωσε ένοχη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο δεύτερου βαθμού μέσω σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Cape May, Jeffrey H. Sutherland, η Caron αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης πέντε ετών, βάσει συμφωνίας αποδοχής ενοχής, ενώ μετά την αποφυλάκισή της θα τεθεί υπό ισόβια επιτήρηση.

Η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2016 στο δημοτικό σχολείο Middle Township Elementary School, όπου η δασκάλα δίδασκε στην πέμπτη τάξη τόσο το θύμα, όσο και τον αδελφό του.

Η οικογένεια ανέπτυξε στενούς δεσμούς εμπιστοσύνης μαζί της, επιτρέποντας στα παιδιά να διανυκτερεύουν συχνά στην οικία της.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, η παράνομη σεξουαλική σχέση ξεκίνησε όταν το αγόρι ήταν μόλις 11 ετών και συνεχίστηκε μέχρι τα 15 του. Όταν ο ανήλικος ήταν 13 ετών, η εκπαιδευτικός έμεινε έγκυος και το 2019 έφερε στον κόσμο ένα κορίτσι.

ABD’de öğretmenini hamile bırakan 13 yaşında bir çocuk, ilişkiyi kendisinin başlattığını iddia ederek öğretmen hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep etti. https://t.co/hq06IkwE45 — Ne Oldu? (@neoldu) October 26, 2026



Το μυστικό παρέμεινε θαμμένο για χρόνια, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, ο πατέρας του αγοριού παρατήρησε σε φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έντονη ομοιότητα του παιδιού της Caron με την οικογένειά του, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην παρέμβαση των αρχών και σε καταθέσεις-σοκ από τα αδέλφια του θύματος.

Η στάση του θύματος και η παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης

Παρά τη σωρεία αποδεικτικών στοιχείων και τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εις βάρος της, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη σεξουαλική επίθεση, το θύμα, σε ηλικία περίπου 21 ετών σήμερα, τάσσεται δημόσια υπέρ της πρώην δασκάλας του.

Σε δηλώσεις του αρνείται ότι υπήρξε αποπλάνηση, χειραγώγηση ή εξαναγκασμός, ισχυριζόμενος πως ήταν δική του πρωτοβουλία και αξιώνοντας την απόσυρση των διώξεων.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, το νομικό πλαίσιο παραμένει αυστηρό απέναντι στην εκμετάλλευση ανηλίκων. Όπως υπογράμμισε ο εισαγγελέας Sutherland, οι λειτουργοί της εκπαίδευσης κατέχουν θέση ύψιστης ευθύνης απέναντι στα παιδιά, και πράξεις τέτοιας φύσης συνιστούν κατάφωρη και ανεπίτρεπτη κατάχρηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των οικογενειών.