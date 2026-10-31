Ερντογάν: Εμφανίστηκε αισιόδοξος για ειρήνη στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – Τι είπε για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Άγκυρας να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη σε συνεννόηση και με τη Ρωσία.

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Διεθνή Νέα

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κωνσταντινούπολη
πηγή: Turkish Presidency via AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη.
  • Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως προέλευσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμησή της.

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Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ερντογάν υπογράμμισε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την επέκταση των επεισοδίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η ‘Αγκυρα επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, σε συνεννόηση και με τη Μόσχα. «Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη. Πιστεύω ότι η επίτευξη συμφωνίας θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Στοχεύουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία, συζητώντας το θέμα αυτό και με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως προέλευσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα δεν ωφελούν κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτές τις επιθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις διαπράττει και ποια είναι η αιτιολογία τους».

Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμησή της.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε Τουρκία και Ουκρανία «φυσικούς συμμάχους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της διμερούς εταιρικής μας σχέσης»

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