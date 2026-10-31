Γαλλία: Επεισόδια σε Παρίσι, Λυών, Τουλούζη και Μασσαλία μετά τις διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

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Με εντάσεις έκλεισαν οι σημερινές διαδηλώσεις στη Γαλλία, καθώς νεαροί προκάλεσαν επεισόδια με τους αστυνομικούς να απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης. Επεισόδια σημειώθηκαν σε Παρίσι, Λυών. Τουλούζη και Μασσαλία, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

JUST IN – Some 70,000 people protested in Paris: police https://t.co/lHwFC5S2Le — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 31, 2026

Στο Παρίσι, μαυροφορεμένοι επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς.

🚨🇫🇷 FLASH | Un manifestant demande à un policier de venir se battre contre lui à Paris, au niveau de la porte de Charenton. https://t.co/DjmJlCvK0X — Impact (@ImpactMediaFR) October 31, 2026

Στη Λυών, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές στην κεφαλή της πορείας, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο «TF1 Info». Το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι υπήρξαν εντάσεις και προειδοποιήσεις από την αστυνομία σε διαδήλωση στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.

🚨🇫🇷⚠️ ALERTE INFO | Premières tensions signalées porte de Charenton, à Paris, alors que la manifestation du 31 octobre arrive à son point de dispersion. https://t.co/f7avEyVyUQ — Novia News (@NoviaNewsGroup) October 31, 2026

Επιπλέον, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν χρήση αντλιών νερού (αύρες) στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, πρόσθεσε το TF1 Info.