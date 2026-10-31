Γαλλία: Επεισόδια σε Παρίσι, Λυών, Τουλούζη και Μασσαλία μετά τις διαδηλώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Με εντάσεις και επεισόδια ολοκληρώθηκαν οι διαδηλώσεις στη Γαλλία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν κάνοντας χρήση χημικών, χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και αντλιών νερού σε Παρίσι, Λυών, Τουλούζη και Μασσαλία. Στο Παρίσι, όπου σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν περίπου 70.000 άτομα, σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες από κουκουλοφόρους, ενώ συγκρούσεις καταγράφηκαν επίσης στην κεφαλή της πορείας στη Λυών.

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Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΓΑΛΛΙΑ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με εντάσεις έκλεισε η αυλαία των σημερινών διαδηλώσεων στη Γαλλία, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια σε Παρίσι, Λυών, Τουλούζη και Μασσαλία.
  • Στο Παρίσι, μαυροφορεμένοι επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς, με τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.
  • Στη Λυών οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, ενώ στην Τουλούζη έκαναν χρήση αντλιών νερού.

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Με εντάσεις έκλεισαν οι σημερινές διαδηλώσεις στη Γαλλία, καθώς νεαροί προκάλεσαν επεισόδια με τους αστυνομικούς να απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης. Επεισόδια σημειώθηκαν σε Παρίσι, Λυών. Τουλούζη και Μασσαλία, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Παρίσι, μαυροφορεμένοι επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς.

Στη Λυών, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές στην κεφαλή της πορείας, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο «TF1 Info». Το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε ότι υπήρξαν εντάσεις και προειδοποιήσεις από την αστυνομία σε διαδήλωση στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.

Επιπλέον, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έκαναν χρήση αντλιών νερού (αύρες) στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, πρόσθεσε το TF1 Info.

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