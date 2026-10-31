Απόστολος Γκλέτσος: «Η φύση λέει ότι δυο άνδρες μπορούν να είναι ζευγάρι, όχι ότι μπορούν να γίνουν γονείς»

Ο Απόστολος Γκλέτσος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You», με αφορμή το νέο θεατρικό του εγχείρημα, “Λύκοι”, μαζί στον Γιώργο Χρανιώτη και τον Κώστα Αποστολάκη. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός τοποθετήθηκε για το ζήτημα της τεκνοθεσίας ομόφυλων ζευγαριών εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους και είναι αντίθετος.

«Η φύση λέει ότι δυο άνδρες μπορούν να είναι ζευγάρι. Το λέει η φύση αυτό, οπότε το αποδεχόμαστε με απόλυτο σεβασμό και αγάπη. Δεν λέει, όμως, ότι μπορούν να γίνουν γονείς» σημείωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Και συμπλήρωσε: «Όχι, το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι η αγάπη, αλλά είναι η μυρωδιά. Θα πω εγώ, δηλαδή, ότι το παιδί πρέπει να μυρίσει μάνα, πρέπει να μυρίσει θηλυκό, ορμόνες θηλυκές όταν είναι μωρό ή και πιο μεγάλο. Θέλει μια μάνα, που ξέρει επειδή είναι γυναίκα, πως θα το πιάσει και πως θα το πείσει ενώ ο άνδρας δεν ξέρει».

«Δεν με νοιάζει αν αυτό αποκλείει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, ας τους αποκλείει. Γιατί, αν κάτι δεν πάει καλά με ένα παιδί, εγώ θέλω να υπερασπιστώ το παιδί. Μετά, με την παρένθετη… εκεί είναι που μπορεί να κάνω οτιδήποτε για να μη συμβεί αυτό» πρόσθεσε ακόμη ο Απόστολος Γκλέτσος.