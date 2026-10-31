Συγκλόνισε ο Μπομπ Δημητρόφ για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Διψούσε για ζωή, έκανε σχέδια» – Το τελευταίο μήνυμα που του έστειλε και οι αιχμές κατά του Τάκη Ζαχαράτου

Σε μια βαθιά εξομολογητική και φορτισμένη συνέντευξη στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1 με τη Φαίη Σκορδά, ο Μπομπ Δημητρόφ μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ως στενός φίλος του τα τελευταία 15 χρόνια και στενός επαγγελματικός του συνεργάτης την τελευταία πενταετία, αναφέρεται στις πιέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο δημοφιλής καλλιτέχνης το πρόσφατο διάστημα, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές για τις σχέσεις του τραγουδιστή με την οικογένειά του, ενώ αναφέρεται και στις συνθήκες γύρω από τον θάνατό του.

«Δεν μας νοιάζει αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χρήστης. Μας νοιάζει ότι τον σκότωσαν»

«Ο Γιώργος για μένα ήταν φίλος μου, κολλητός μου, οικογένειά μου… Από σεβασμό πρέπει να βάλω τα πράγματα στη θέση τους», τόνισε ο Μπομπ Δημητρόφ που εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων σχετικά με τον τραγουδιστή μετά τον θάνατό του.

«Κάποιοι εκμεταλλεύονται το όνομα του Γιώργου για δημοσιότητα και δεν αφήνουν να ησυχάσει η ψυχή του», ανέφερε, στρέφοντας τα βέλη του και εναντίον του Νίκου Μουρατίδη. Προχώρησε, μάλιστα, σε μια ιδιαίτερα σοβαρή τοποθέτηση για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη: «Δεν μας νοιάζει αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χρήστης. Μας νοιάζει ότι τον σκότωσαν».

Στο στόχαστρο της κριτικής του βρέθηκε και ο Τάκης Ζαχαράτος, γιατί, όπως είπε, «έκανε μια σάτιρα που έβγαζε μια εικόνα για τον Μαζωνάκη τοξική, που τον ξεφτίλιζε». Όπως αποκάλυψε, είχε δείξει στον τραγουδιστή σχετικό βίντεο και εκείνος είχε αντιδράσει λέγοντας: «Πόσο απαράδεκτος είναι!».

«Βγαίνει τώρα ο Ζαχαράτος και κλαίει. Τι κλαις; Όταν ήταν εν ζωή ο Γιώργος, κανείς σας δεν τον πήρε ένα τηλέφωνο», πρόσθεσε.

Το τελευταίο βράδυ: «Δεν ήπιε αλκοόλ καθόλου – Διψούσε για ζωή»

Συγκινητική είναι η περιγραφή του για το τελευταίο βράδυ που πέρασε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τραγουδιστής έκανε σχέδια για το επαγγελματικό του μέλλον και δεν έδειχνε να έχει χάσει τον ενθουσιασμό του για τη δημιουργία.

«Ο Γιώργος εκείνο το τελευταίο βράδυ δεν ήπιε αλκοόλ καθόλου…», ανέφερε. «Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινούσε γυρίσματα για το “Voice”, έκανε σχέδια με ενθουσιασμό, διψούσε για ζωή!», σημείωσε.

Όπως είπε, ο καλλιτέχνης σχεδίαζε να ηχογραφήσει το «This Is a Man’s World», ενώ επιθυμούσε να δημιουργήσει και δικό του αγγλόφωνο τραγούδι. Παράλληλα, είχε προχωρήσει σε προετοιμασίες για ένα ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του.

«Ναι, ετοίμαζε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Το είχε κλείσει.», αποκάλυψε ο στενός του φίλος.

Τα ραντεβού στην Καρνεάδου και η πλασμαφαίρεση

Ο Μπομπ Δημητρόφ αναφέρεται και στις τελευταίες κινήσεις του τραγουδιστή, πριν από το ιατρικό περιστατικό που οδήγησε στον θάνατό του. «Στις 6 τα ξημερώματα εκείνης της Τετάρτης ήθελε να πάμε για μπάνιο», περιέγραψε. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, ο Μαζωνάκης του είχε μιλήσει για δύο προγραμματισμένα ραντεβού.

«Μου είπε ότι είχε ένα ραντεβού στην Καρνεάδου και μετά είχε ραντεβού με τον επιχειρηματία από το NOX». Ο ίδιος είπε ότι δεν γνώριζε πως ο τραγουδιστής είχε έρθει σε επαφή με υπνωτιστή, ούτε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. «Δεν μου είπε ότι είχε γνωρίσει υπνωτιστή, ούτε μου είπε ότι θα έκανε αυτό (πλασμαφαίρεση). Αμφέβαλε για αυτό που θα έκανε».

Σύμφωνα με τον Δημητρόφ, ο Μαζωνάκης αναζητούσε τρόπο να αντιμετωπίσει προσωπικές δυσκολίες, ενώ είχε εκφράσει την επιθυμία να μην επιστρέψει σε διαδικασία αποτοξίνωσης. «Ο Γιώργος ήθελε να βρει τρόπο να καθαρίσει. Μου έλεγε ότι δεν ήθελε να ξαναμπεί για αποτοξίνωση, αλλά είχε καταλάβει ότι δεν το θέλει πια».

«Έμαθα για τον θάνατό του από τη Χριστίνα Κολέτσα»

Ο στενός φίλος του τραγουδιστή αποκάλυψε επίσης πώς πληροφορήθηκε την τραγική είδηση. «Έμαθα για τον θάνατο του Γιώργου από τη Χριστίνα Κολέτσα. Μιλάγαμε στο FaceTime όταν μου το είπε…», ανέφερε. Όπως εξήγησε, είχε προσπαθήσει νωρίτερα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. «Έπαιρνα τηλέφωνο τον Γιώργο και δεν μου απαντούσε. Πίστευα 100% ότι κοιμόταν…»

Ο Δημητρόφ αποκαλύπτει ακόμη ότι είχε στείλει στον τραγουδιστή ένα μήνυμα το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, το οποίο δεν διαβάστηκε ποτέ. «Έφτασα πρώτος στο νοσοκομείο πριν από τη Μαρία. Νόμιζα ότι σώζεται η κατάσταση…», εξ0μολογήθηκε.

«Ο Γιώργος ήταν πολύ μόνος – Είχε ανάγκη από αληθινή αγάπη»

Σε ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συνέντευξης, ο Μπομπ Δημητρόφ μίλησε για τη μοναξιά που βίωνε ο τραγουδιστής. «Ο Γιώργος ήταν πολύ μόνος. Μου είχε πει ότι είχε να μιλήσει σε άνθρωπο 7 μέρες… «Είχε ανάγκη από αληθινή αγάπη ο Γιώργος. Το είχε παράπονο…».

Αναφερόμενος στις οικογενειακές σχέσεις του καλλιτέχνη, τόνισε ότι είχε απομακρυνθεί από τους δικούς του ανθρώπους. Όπως υποστήριξε, οι γονείς του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ενώ η αδελφή του, Μαρία, απευθυνόταν συχνά στον ίδιο για να μάθει νέα του. «Η μάνα του και ο πατέρας του δε σταμάτησαν να ψάχνουν τον Γιώργο. Τον έπαιρνε τηλέφωνο η μάνα του και δεν το σήκωνε…»

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε μεσολαβήσει προκειμένου ο τραγουδιστής να επισκεφθεί τη μητέρα του όταν εκείνη αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Τι αποκαλύπτει για την ψυχιατρική νοσηλεία και τη ρήξη τους

Ο Μπομπ Δημητρόφ αναφέρθηκε εκτενώς και στην περίοδο της ψυχιατρικής νοσηλείας του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε δημιουργηθεί ένταση και μεταξύ τους. Σύμφωνα με όσα είπε, η αδελφή του Μαζωνάκη τον είχε ενημερώσει για την απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη νοσηλεία του.

«Όταν με πήρε η Μαρία να μου πει ότι θα υπογράψουν για να μπει ο Γιώργος στο ψυχιατρείο της είπα “ναι”. Δεν υπήρχε άλλη λύση…» Ο τραγουδιστής, ωστόσο, φέρεται να πίστευε ότι και ο στενός του φίλος είχε υπογράψει σχετικά έγγραφα. «Για 8 μήνες δεν μου μιλούσε ο Γιώργος γιατί νόμιζε ότι υπέγραψα κι εγώ για να μπει στο ψυχιατρείο. Πριν από 5 μήνες τα ξαναβρήκαμε».

Ο Δημητρόφ επισήμανε ότι είχε συμφωνήσει με την ανάγκη νοσηλείας, χωρίς όμως να έχει υπογράψει ο ίδιος. «Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για τον Γιώργο. Μακάρι να είχε μείνει στο ψυχιατρείο να έκανε τις θεραπευτικές αγωγές του».

«Δεν ξέρω αν υπάρχει διαθήκη – Ο Γιώργος ήθελε να ζήσει»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Μπομπ Δημητρόφ αναφέρθηκε στην κληρονομιά του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί στις οικογενειακές διαφορές. «Όλα τα λεφτά που έχει κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι δικά του. Το τι υπάρχει μεταξύ τους (στην οικογένεια) είναι δικό τους θέμα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ύπαρξης διαθήκης, απαντά: «Δεν ξέρω αν υπάρχει διαθήκη. Ο Γιώργος ήθελε να ζήσει. Η μεγαλύτερη διαθήκη είναι η αγάπη του κόσμου». Ο ίδιος απέρριψε και όσα γράφτηκαν σχετικά με την οικονομική κατάσταση του τραγουδιστή.

«Με κάνει έξω φρενών που έγραψαν ότι πέθανε στη ψάθα. Ο Μαζωνάκης άφηνε 50 ευρώ σε κάθε υπάλληλο στο μαγαζί μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σε κοιτάζω στα μάτια και σου λέω: Αυτή είναι η αλήθεια»

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στη Φαίη Σκορδά, ο Μπομπ Δημητρόφ μίλησε για την αγάπη που εισέπραττε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το κοινό του και για την επιθυμία του να κάνει διεθνή καριέρα.

«Ήταν το όνειρο του Γιώργου αυτή η αγάπη του κόσμου και μακάρι να το είχε δει», σημείωσε. Όπως είπε, ο σπουδαίος τραγουδιστής θα συμφωνούσε με την απόφασή του να μιλήσει δημόσια. «Ο Γιώργος θα συμφωνούσε με τη συνέντευξη αυτή. Ξέρω τι θα πει αύριο. Σε κοιτάζω στα μάτια και σου λέω “αυτή είναι η αλήθεια”».