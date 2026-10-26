Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες αποκαλύψεις για την προέλευση των φαρμάκων που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου

Νέα στοιχεία από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτουν ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι είχαν αρχικά διατεθεί σε γνωστή κλινική.

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Κοινωνία

Γιώργος Μαζωνάκης, ιατρείο, κλινική, Κολωνάκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η διερεύνηση των κωδικών των φιαλιδίων οδήγησε στον εντοπισμό της κλινικής στην οποία είχαν αρχικά διατεθεί τα σκευάσματα, η οποία είναι η «Ευρωκλινική».
  • Στην ίδια κλινική εργαζόταν η αναισθησιολόγος που επικοινωνούσε με την προφυλακισμένη γιατρό, όταν εκείνη αναζητούσε αντίδοτο για τη μιδαζολάμη.
  • Οι Αρχές διερευνούν πώς τα φάρμακα μεταφέρθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος στην κλινική.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και αφορούν την προέλευση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το MEGA, η διερεύνηση των κωδικών των φιαλιδίων από τα τοξικολογικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την αλληλογραφία με τη φαρμακευτική εταιρεία DEMO, οδήγησε στον εντοπισμό της κλινικής στην οποία είχαν αρχικά διατεθεί, η οποία είναι η «Ευρωκλινική».

Στην ίδια κλινική εργαζόταν η αναισθησιολόγος που επικοινωνούσε με την προφυλακισμένη γιατρό, όταν εκείνη αναζητούσε αντίδοτο για τη μιδαζολάμη. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς τα φάρμακα μεταφέρθηκαν από την κλινική στο ιατρείο της Καρνεάδου και εάν αφαιρέθηκαν από την αναισθησιολόγο χωρίς να το γνωρίζει η διοίκηση της κλινικής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε νέος έλεγχος στην κλινική, προκειμένου να διερευνηθεί η διαδρομή των φαρμάκων.

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