Έγινε ποντικούπολη ο Πειραιάς: Γέμισε αρουραίους που ανεβαίνουν σε μπαλκόνια – ΒΙΝΤΕΟ

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Δεκάδες αρουραίοι καταγράφηκαν πάνω σε κατεστραμμένη στέγη κτιρίου στο κέντρο του Πειραιά, εγείροντας ερωτήματα για τη δημόσια υγεία. Τα τρωκτικά καταγράφηκαν σε βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού Star να κυκλοφορούν πάνω στη στέγη από αμίαντο και να ανεβαίνουν σε γειτονικά μπαλκόνια.

Σημειώνεται ότι το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Πειραϊκής ζητεί διευκρινίσεις για την τοποθεσία του κτιρίου και θέτει παράλληλα το ερώτημα αν έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Παρατηρητήριο ζητεί επίσης να αποσαφηνιστεί αν η στέγη περιέχει αμίαντο, υλικό που έχει χαρακτηριστεί καρκινογόνο και η χρήση του οποίου έχει απαγορευτεί εδώ και δεκαετίες, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τα τρωκτικά.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το star, τα παρατημένα κτίρια βρίσκονται πολύ κοντά σε δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Ο Νικόλαος Πλατανησιώτης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά σημειώνει:

«Είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Μεταφέρουν πολλές ασθένειες όπως η λιστερίωση και πολλά άλλα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έχουν φυσικούς εχθρούς ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους, οπότε τον κύριο ρόλο θα τον αναλάβει ο άνθρωπος με τις μυοκτονίες που διενεργούνται».