Διονύσης Φερεντίνος: Πέθανε σε ηλικία 51 ετών από ανακοπή ο γνωστός σκηνοθέτης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 51 ετών άφησε ο σκηνοθέτης Διονύσης Φερεντίνος, ο οποίος είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία επιτυχημένων τηλεοπτικών σειρών, όπως το «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του Alpha και το «Έχω παιδιά» του MEGA. Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα παραγωγή του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς», με τα γυρίσματα να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκηνοθέτης, που το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση, φέρεται πως αισθάνθηκε πόνο στην πλάτη και αντιμετώπιζε δυσκολία στο περπάτημα ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια. Περίπου 20 λεπτά αργότερα υπέστη ανακοπή. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που έφτασε έπειτα από περίπου 40 λεπτά. Ο Διονύσης Φερεντίνος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο της Βούλα, οπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η απώλειά του έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την επαγγελματική του πορεία, καθώς την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου επρόκειτο να συναντηθεί με στελέχη του MEGA, ενόψει της πρεμιέρας της νέας σειράς.

Ποιος ήταν ο Διονύσης Φερεντίνος

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε καταγράψει σημαντική παρουσία στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία, συνεργαζόμενος με ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, είχε συνεργαστεί στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με τον Κώστα Σούσουλα, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή προγράμματος του MEGA. Αργότερα ανέλαβε τη σκηνοθεσία της σειράς «Έχω παιδιά», συνεχίζοντας τη συνεργασία του με το Μεγάλο Κανάλι.

Πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός γιου που φοιτά στο λύκειο και μιας κόρης που πηγαίνει στο γυμνάσιο.

Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συγκεντρωθούν για να τον αποχαιρετήσουν.