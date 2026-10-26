«Χρυσή Μπάλα»: Η γέννηση, η κυριαρχία, τα μυστικά, τα φαβορί και οι νικητές

Η μεγάλη βραδιά της 70ης «Χρυσής Μπάλας»-του κορυφαίου ατομικού βραβείου του ποδοσφαίρου στον κόσμο, το οποίο απονέμει το γαλλικό αθλητικό περιοδικό “France Football” από το 1956- έφτασε.

Αυτή τη φορά όχι στο Παρίσι, αλλά στο Λονδίνο στο θέατρο London Palladium. Έχοντας φιλοξενήσει τις τελετές στη Ζυρίχη από το 2010 έως το 2015, οι διοργανωτές επέλεξαν το Λονδίνο ως φόρο τιμής στον Στάνλεϊ Μάθιους -τον πρώτο νικητή στην ιστορία του τροπαίου που θεσπίστηκε από το «France Football» (1956)- ο οποίος αγωνιζόταν στην Μπλάκπουλ.

Γιαμάλ, Κέιν και Μπαπέ

Πρόκειται ίσως για την πιο αμφίρροπη «Χρυσή Μπάλα» των τελευταίων ετών, αφού κανένας δεν προβάλει σαν το απόλυτο φαβορί. Τρεις είναι αυτοί, που σύμφωνα με δημοσιεύματα αλλά και στοιχηματικές εταιρείες διεκδικούν τον θρόνο και τη διαδοχη του Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Λαμίν Γιαμάλ, παγκόσμιος πωταθλητής με την Ισπανία και πρωταθλητής Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, μαζί με τον αρχηγό της εθνιής Αγγλίας Χάρι Κέιν που έρχεται από μία εκπληκική χρονιά με την Μπάγερν, όπου κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Κύπελλο Γερμανίας, αλλά και τον Κιλιάν Μπαπέ, χωρίς τίτλο αλλά πρώτος σκόρερ της La Liga, πρώτος Σκόρερ στο Champions League 2025/26, πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ 2026 και στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ανρί και Σκοτ στη σκηνή

Ο Τιερί Ανρί επιλέχθηκε ως παρουσιαστής της τελετής για τη «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d’Or) του 2026, στο πλευρό της συναδέλφου του από το CBS, Κέιτ Σκοτ, προγραμματισμένη πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (22:00) στο Λονδίνο, στο London Palladium.

Το χρονικό της αποψινής εκδήλωσης

18:00: Αποκάλυψη της κατάταξης από την 30ή έως την 11η θέση για το Ballon d’Or ανδρών και γυναικών, μεταξύ 18:20 και 20:18)

20:30 – 22:00: Κόκκινο χαλί, άφιξη των υποψηφίων για το Ballon d’Or

22:00 – 23:57: Διαδικασία της τελετής

22:06: Απονομή των βραβείων για το καλύτερο νεαρό ταλέντο (άνδρες και γυναίκες) της σεζόν (πρώην Τρόπαιο Raymond Kopa)

22:17: Απονομή του βραβείου για τον/την καλύτερο/η προπονητή/προπονήτρια γυναικείας ομάδας της σεζόν (πρώην Τρόπαιο Johan Cruyff)

22:29: Απονομή του βραβείου για τον/την καλύτερο/η προπονητή/προπονήτρια ανδρικής ομάδας της σεζόν (πρώην Τρόπαιο Johan Cruyff)

22:38: Απονομή των βραβείων για τον καλύτερο τερματοφύλακα και την καλύτερη τερματοφύλακα της σεζόν (πρώην Τρόπαιο Lev Yashin)

22:47: Απονομή του Βραβείου Socrates

22:54: Βραβείο για την καλύτερη γυναικεία ομάδα της σεζόν

23:06: Βραβείο για την καλύτερη ανδρική ομάδα της σεζόν

23:10: Ανάδειξη του «Ballon d’Or όλων των εποχών» μέσω ψηφοφορίας του κοινού

23:13: Αφιερώματα

23:16: Απονομή των βραβείων για τον κορυφαίο σκόρερ και την κορυφαία σκόρερ της σεζόν (πρώην Τρόπαιο Gerd Müller)

23:38: Ανακοίνωση του νικητή/νικήτριας του Ballon d’Or γυναικών

23:43 Βραβείο Χρυσή Μπάλα (Ballon d’Or) Ανδρών.

Η διαδικασία

Η «Χρυσή Μπάλα» απονέμεται από μια διεθνή κριτική επιτροπή εξειδικευμένων δημοσιογράφων, με έναν εκπρόσωπο ανά χώρα (σ.σ: ο Μάνος Σταραμόπουλος ψηφίζει για την Ελλάδα από το 1988 ως μόνιμος ανταποκριτής της L’ Equipe), μεταξύ των 100 κορυφαίων στην τελευταία κατάταξη της FIFA (πριν από τη δημοσίευση των λιστών) για τους άνδρες και μεταξύ των 50 κορυφαίων για τις γυναίκες.

Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής επιλέγει δέκα παίκτες κατά φθίνουσα σειρά αξίας από μια λίστα 30 υποψηφίων. Οι δέκα επιλεγμένοι παίκτες λαμβάνουν 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 και 1 βαθμό αντίστοιχα.

Η «Χρυσή Μπάλα» απονέμεται στον παίκτη με τους περισσότερους βαθμούς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι παίκτες διαχωρίζονται με βάση τον αριθμό των ψήφων για την πρώτη θέση. Εάν η ισοβαθμία επιμένει, διαχωρίζονται με βάση τον αριθμό των ψήφων για τη δεύτερη θέση, στη συνέχεια με τον αριθμό των ψήφων για την τρίτη θέση, και ούτω καθεξής.

Η απόφαση

Η «Χρυσή Μπάλα» απονέμεται με βάση τρία κύρια κριτήρια:

1) Ατομικές επιδόσεις, αποφασιστικότητα και αντίκτυπος

2) Ομαδικές επιδόσεις και επιτεύγματα

3) Κλάση και ευ αγωνίζεσθαι

Τα βραβεία

Συνολικά 13 βραβεία θα απονεμηθούν σε άνδρες και γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της «Χρυσής Μπάλας» για άνδρες και γυναίκες.

Τα βραβεία: η «Χρυσή Μπάλα» για άνδρες και γυναίκες, το τρόπαιο «Kopa» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος νέος παίκτης), το τρόπαιο «Yashin» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος τερματοφύλακας), το τρόπαιο «Gerd Müller» για άνδρες και γυναίκες (πρώτος σκόρερ συλλόγου/εθνικής ομάδας), το τρόπαιο «Johan Cruyff» για άνδρες και γυναίκες (καλύτερος προπονητής συλλόγου/εθνικής ομάδας), ο σύλλογος της Χρονιάς για άνδρες και γυναίκες, και το βραβείο «Socrates», που απονέμονται από τον όμιλο «L’Équipe» και την «Peace and Sport», για φιλανθρωπικές δράσεις ή κοινωνικούς σκοπούς που πραγματοποιούνται από έναν αφοσιωμένο πρωταθλητή.

«Χρυσή Μπάλα»: Οι 30 σε άνδρες-γυναίκες

Η λίστα των 30 υποψηφίων για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών του 2026, που θα απονεμηθεί στις 26 Οκτωβρίου, αποτελεί «φόρο τιμής» σε μία ακόμα υπέροχη σεζόν της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία όπως και πέρυσι θα έχει τον αριθμο ρεκόρ εννέα παικτών, κάτι που είχε καταφέρει και η Ρεάλ Μαδρίτης το 2018. Επίσης η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, έχει έξι εκπροσώπους.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που ο Λιονέλ Μέσι εμφανίστηκε στη λίστα με τους τριάντα καλύτερους παίκτες που ήταν υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ήταν το 2023. Εκείνη τη χρονιά ο 39χρονος αρχηγός της εθνικής Αργεντινής, κέρδισε το τρόπαιο για όγδοη φορά στην λαμπρή καριέρα του, ως ανταμοιβή για την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που πέτυχε τον Χειμώνα του 2022 στο Κατάρ με την Αργεντινή.

Οι 30 υποψήφιοι για τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών είναι:

Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Βιτίνια (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Φεράν Τόρες (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν ,Μπαρτσελόνα)

Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία/Άρσεναλ)

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία/ Άρσεναλ)

Ρόδρι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα ,Μάντσεστερ Σίτι)

Γουίλιαν Πάτσο (Ισημερινός/Παρί Σεν Ζερμέν)

Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό/Αλ Κάντσια)

Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Νούνο Μέντες (Πορτογαλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή/ Ίντερ Μαϊάμι)

Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή/Ίντερ)

Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη/Αλ Νασρ)

Μαρκίνιος (Βραζιλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Γεωργία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Ατσράφ Χακίμι (Μαρόκο/Παρί Σεν Ζερμέν)

Χάρι Κέιν (Αγγλία/Μπάγερν Μονάχου)

Γκάμπριελ (Βραζιλία/Άρσεναλ)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία/Μάντσεστερ Σίτι)

Λουίς Ντίας (Κολομβία/Μπάγερν Μονάχου)

Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία/Ρεάλ Μαδρίτης ,Τσέλσι)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Η Ισπανίδα Αϊτάνα Μπονμάτι «έγραψε Ιστορία», καθώς έγινε πέρυσι η πρώτη ποδοσφαιρίστρια στα χρονικά που παρέλαβε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την «Χρυσή Μπάλα».

Οι 30 υποψήφιες για τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Σέλμα Μπατσά (Λιόν/ Γαλλία)

Μπάρμπρα Μπάντα (Ορλάντο Πράιντ /Ζάμπια)

Εσμέ Μπρουγκτς (Μπαρτσελόνα /Ολλανδία)

Κλάρα Μπιλ (Μπάγερν Μονάχου/ Γερμανία)

Μαριόνα Καλντεντέι (Άρσεναλ /Ισπανία)

Σκάρλετ Καμπέρος ( Κλαμπ Αμέρικα /Μεξικό)

Κέρστιν Κάσπαρι (Μάντσεστερ Σίτι /Ολλανδία)

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι Κάρεντ /Μαλάουι)

Κάτα Κολ (Μπαρτσελόνα / Ισπανία)

Μελσί Ντουμορνέ (Λιόν /Αϊτή)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Μπαρτσελόνα /Νορβηγία)

Άλεξ Γκρίνγουντ (Μάντσεστερ Σίτι/Αγγλία)

Πατρί Γκιχάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου /Δανία)

Γιούι Χασεγκάουα (Μάντσεστερ Σίτι /Ιαπωνία)

Ρόουζ Λαβέλ (Γκόθαμ FC /ΗΠΑ)

Μάπι Λεόν (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Λορένα ( Κάνσας Σίτι Κάρεντ /Βραζιλία)

Μελβίν Μαλάρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,Τσέλσι /Γαλλία)

Μανάκα Ματσουκούμπο (Νορθ Καρολάινα Κόρετζ, Τσέλσι /Ιαπωνία)

Βιβιάν Μιεντέμα (Μάντσεστερ Σίτι /Ολλανδία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα /Πολωνία)

Γουέντι Ρενάρ (Λιόν/ Γαλλία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ /Αγγλία)

Κάρολαϊν Γουέιρ (Ρεάλ Μαδρίτης, Λιόν /Σκωτία)

Τέσα Βούλαερτ (Ίντερ , Κόμο /Βέλγιο)

Χαντίτζα Σο (Μάντσεστερ Σίτι /Τζαμάικα)

Μομόκο Τανικάουα (Μπάγερν Μονάχου /Ιαπωνία)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα , Λόνδον Σίτι /Ισπανία)

Οι κορυφαίες ομάδες σε άνδρες-γυναίκες

Και τη σεζόν της αναφοράς η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε Champions League και Ligue 1. ΄κπληξη η παρουσία στην σχετικη΄πεντάδα των, Φλαμένγκο και Μπόντο/Γκλιμτ.

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης ανδρικής ομάδας είναι:

Παρί Σεν Ζερμέν

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Φλαμένγκο

Μπόντο Γκλιμτ

Η Μπαρτσελόνα, νικήτρια του Champions League, έρχεται δυναμικά στην τελετή απονομής στις 26 Οκτωβρίου. Ήδη δύο φορές νικήτρια του βραβείου Συλλόγου της Σεζόν το 2023 και το 2024. Η Κλαμπ Αμέρικα από το Μεξικό, είναι η μοναδική στην πεντάδα εκτός Ευρώπης

Οι πέντε υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης γυναικείας ομάδας είναι:

Μπαρτσελόνα

Μπάγερν Μονάχου

Κλαμπ Αμέρικα

Μάντσεστερ Σίτι

Λιόν

Οι υποψήφιοι/ιες προπονητές/τριες σε ομάδες ανδρών-γυναικών

Τέσσερις στους πέντε υποψήφιους για τΟ βραβείο «Κρόιφ» (Cruyff Trophy)του κορυφαίου προπονητή είναι από την Ισπανία. Μοναδική εξαίρεση ο Βέλγος Βενσάν κομπανί της Μπάγερν. Πέρυσι νικητής ήταν ο Λουίς Ενρίκε .

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο ποδόσφαιρο ανδρών είναι:

Λουϊς Ενρίκε (Παρί Σεν Ζερμέν)

Λουίς ντε λα Φουέντε (Εθνική Ισπανίας)

Μίκελ Αρτέτα (Άρσεναλ)

Ουνάι Έμερι (Άστον Βίλα)

Βενσάν Κομπανί (Μπάγερν Μονάχου)

Για τρίτη στη σειρά χρονιά γίνεται η απονομή του Τροπαίου Κρόιφ, που απονέμεται στον καλύτερο προπονητή γυναικείας ομάδας. Την περασμένη χρονιά νικήρια ήταν η Σαρίνα Βίγκμαν.

Οι πέντε υποψηφιότητες για το «Τρόπαιο Κρόιφ» (Cruyff Trophy ) στο γυναικείο ποδόσφαιρο είναι:

Γιονατάν Ζιραλντέζ (Λιόν)

Περε Ρομέου (Μπαρτσελόνα)

Αντρέε Τζέφλερτζ (Μάντσεστερ Σίτι)

Νιλς Νίλσεν (πρώην προπονητής της εθνικής Ιαπωνίας)

Έλενα Σαντίκου (Σέλτικ, Χάκεν)

Οι 10 υποψήφιοιτερματοφυλακες σε άνδρες-γυναίκες

Με τις αποφασιστικές του εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της νικηφόρας ευρωπαϊκής πορείας της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα είναι φαβορί για να να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη κερδίσει το 2021. Ο μόνος που έχει πετύχει αυτό το διπλό κατόρθωμα (2023 και 2024), είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες που βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για το «Τρόπαιο Γιασίν» ανδρών είναι:

Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ/Μαρόκο)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης/Βέλγιο)

Χοάν Γκαρθία (Μπαρτσελόνα/ Ισπανία)

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ/Ελβετία)

Εντουάρντ Μεντί (Αλ Αχλί/ Σενεγάλη)

Νταβίντ Ράγια (Άρσεναλ/Ισπανία)

Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα/Αργεντινή)

Βοζίνια (Κόλο Κόλο/Πράσινο Ακρωτήριο)

Ουνάι Σιμόν (Αθλέτικ Μπιλμπάο/Ισπανία)

Μάτβει Σαφόνοβ (Παρί Σεν Ζερμέν/ Ρωσία)

Για δεύτερη φορά, το Τρόπαιο Γιασίν (Yachine) απονέμεται σε γυναίκες. .

Οι πέντε υποψήφιες για το «Τρόπαιο Γιασίν» γυναικών είναι:

Αν Κατρίν Μπέργκερ (Γκόθαμ/Γερμανία)

Θάτα Κολ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι/Αγγλία)

Λορένα (Κάνσας Σίτι/Βραζιλία)

Αγιάκα Γιαμασίτα (Μάντσεστερ Σίτι/Ιαπωνία)

Οι 10 υποψήφιοι/ιες για καλύτερο παίκτη/τρια σε άνδρες-γυναίκες κάτω των 21 ετών

Το Τρόπαιο Kopa(για να τιμήσει την καλύτερη νεαρή παίκτρια), θα αφορά για δεύτερη χρονιά και τις γυναίκες, με πέντε υποψήφιες παίκτριες κάτω των 21 ετών.

Οι 10 υποψήφιοι για το τρόπαιο Κοπά (Kop/Καλύτερος άνδρας παίκτης κάτω των 21) είναι:

Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Λεβερκούζεν, Γιουβέντους/Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Αγιούμπ Μπουαδί (Λιλ, Μάντσεστερ Σίτι/Μαρόκο)

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γιαν Ντιομαντέ (Λειψία, Ρεάλ Μαδρίτης/Ακτή Ελεφαντοστού)

Λενάρ Καρλ (Μπάγερν Μονάχου/Γερμανία)

Ελί Τζούνιορ Κρουπί (Μπόουρνμουθ/Γαλλία)

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Γουόρεν Ζαΐρ-Έμερι (Παρί Σεν Ζερμέν/Γαλλία)

Γιόχαν Μανζάμπι (Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα/Ελβετία)

Ιμπραήμ Μάζα (Μπάγερ Λεβερκούζεν/Αλγερία)

Οι πέντε υποψήφιες για το Τρόπαιο Kopa γυναικών είναι:

Λίλι Γιοχάνες (Λιόν/ΗΠΑ)

Κλάρα Σεραχόρντι (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Βίκι Λόπεθ (Μπαρτσελόνα/Ισπανία)

Βίρλε Μπούρμαν (Τσέλσι/Ολλανδία)

Φελίσια Σρέντερ (Ρεάλ Μαδρίτης/Σουηδία)

Το ιδιαίτερο το βραβείο «Socrates»

Το όνομα του Σόκρατες επελέγη από το «France Football”» λόγω της εμπλοκής του Βραζιλιάνου διεθνούς μέσου στη διάσημη «Κορινθιανή Δημοκρατία», όταν, εν μέσω μιας στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία το 1980, η ομάδα της Κορίνθιανς έκανε την τολμηρή επιλογή να υποβάλει όλες τις αποφάσεις του συλλόγου σε ψηφοφορία.

Εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα, την πρωτοβουλία εκείνη στήριξαν διανοούμενοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, καθώς αποδείχθηκε από τις σοβαρότερες εστίες αντίστασης στην δικτατορία.

Η «Κορινθιανή Δημοκρατία» ανέλαβε την διοίκηση της Κορίνθιανς για τρία χρόνια, έχοντας ως σύνθημα το «κέρδισε ή χάσε, αλλά πάντα δημοκρατικά».

Το νέο ξεχωριστό βραβείο

«Γεννήθηκε» και αη «Χρυσή Μπάλα όλων των εποχών» (Ballon d’Or of All Time/«B.O.A.T.»). Εβδομήντα (70) χρόνια μετά την απονομή του πρώτου ατομικού βραβείου, οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν (σ.σ: με ένα συμβολικό κόστος 1 ευρώ ανά ψήφο, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας· επιτρέπεται η πολλαπλή ψήφος) τον απ οδέκτη αυτής της ξεχωριστής διάκρισης, επιλέγοντας ανάμεσα σε όσους έχουν κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d’Or) περισσότερες από μία φορές.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μόλις μία εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 00:59 (ώρα Ελλάδας).

Αυτοί είναι οι νικητές της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d’Or) δύο τουλάχιστον φορές :

Λιονέλ Μέσι (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2021, 2023)

Κριστιάνο Ρονάλντο (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

Ρονάλντο (1997, 2002)

Μάρκο Φαν Μπάστεν (1988, 1989, 1992)

Μισέλ Πλατινί (1983, 1984, 1985)

Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε (1980, 1981)

Κέβιν Κίγκαν (1978, 1979)

Φραντς Μπεκενμπάουερ (1972, 1976)

Γιοχαν Κρόιφ (1971, 1973, 1974)

Αλφρέδο ντι Στέφανο (1957, 1959)

Η… γέννηση, η ένωση και ο χωρισμός

Η «Χρυσή Μπάλα» του «France Football», το πιο… πολυπόθητο βραβείο του ποδοσφαίρου, το οποίο κάθε παίκτης ονειρεύεται να κερδίσει, ξεκίνησε, όπως το Κύπελλο Πρωταθλητριών, το 1956 και το 2010, υπό την προεδρία του Ζεπ Μπλάτερ στην FIFA, καταβλήθηκαν 15.000.000 ευρώ στον Όμιλο Αμορί, που έχει στην κατοχή του την «L’Equipe» και το «France Football», προκειμένου να αποκτηθούν τα δικαιώματα του τροπαίου.

Με την έλευση του Τζιάνι Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, υπήρξε ρήξη και αποφασίστηκε να μην συνεχιστεί η συμφωνία, μιας και επιθυμεί ένα βραβείο που να απονέμεται αποκλειστικά από την FIFA.

Έτσι ο ιστορικός θεσμός της «Χρυσής Μπάλας» επέστρεψε και διοργανώνεται ξανά εξ ολοκλήρου από το γαλλικό περιοδικό «France Football» μετά από έξι χρόνια συνύπαρξης με τη FIFA (World Player of the Year) και τον νικητή θα επιλέξουν και πάλι 173 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.

Σημαντικό ρόλο στην διαμάχη με την FIFA φαίνεται να έπαιξε και μία μελέτη, η οποία έδειξε ότι το ταλέντο μπορεί να μην είναι αρκετό για να οδηγήσει έναν παίκτη στην επιτυχία, αφού φαίνεται να παίζουν αποφασιστικό ρόλο σχέσεις και φιλίες. Συγκεκριμένα, η γαλλική αθλητική εφημερίδα «L’Equipe», που ανήκει στον ίδιου εκδοτικό όμιλο με το «France Football», είχε παρουσιάσει μελέτη τριών οικονομολόγων από Λονδίνο, Παρίσι και Αμπού Ντάμπι, που υποστήριζαν ότι, από το 2010, το βάρος της ψήφου δίνεται υπέρ συμπαικτών στην ίδια ομάδα, αλλά και ιδιαίτερα ποδοσφαιριστών που προέρχονται από το ίδιο έθνος.

Μία έμπνευση του Γκαμπριέλ Ανό

Η «Χρυσή Μπάλα» ήταν έμπνευση του Γάλλου δημοσιογράφου, Γκαμπριέλ Ανό, και δίνεται στον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς, έπειτα από ψηφοφορία δημοσιογράφων. Στην αρχή, αναφερόταν μονάχα σε Ευρωπαίους παίκτες, όμως από το 1995 επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους και το 2007 σε όλους τους παίκτες από όλο τον κόσμο.

Στάνλεϊ Μάθιους, ο πρώτος νικητής

Ο Στάνλεϊ Μάθιους της Μπλάκπουλ ήταν ο πρώτος νικητής, ενώ ο Ζορζ Γουεά της Μίλαν έγινε ο μοναδικός Αφρικανός που τα έχει καταφέρει, όντας ο πρώτος μη Ευρωπαίος που κέρδισε το βραβείο. Τρεις κατακτήσεις έχουν ο Μισέλ Πλατινί (1983, 1984, 1985), ο Γιόχαν Κρόιφ (1971, 1973, 1974) και ο Μάρκο Φαν Μπάστεν (1988, 1989, 1992).

Οι τελευταίοι 15 νικητές της «Χρυσής Μπάλας»: