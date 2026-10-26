Γκάφα των διοργανωτών της Χρυσής Μπάλας: Διέρρευσαν κείμενα με τον νικητή και για τα τρία φαβορί – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, καθώς μια πιθανή γκάφα των διοργανωτών έφερε στο προσκήνιο τρία διαφορετικά ονόματα ως υποτιθέμενους νικητές του κορυφαίου ατομικού βραβείου στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Δευτέρας, περίπου στις 21:00, στο London Palladium, με την αγωνία να κορυφώνεται για το ποιος θα κατακτήσει τη φετινή διάκριση.

Οι διοργανωτές είχαν ήδη αρχίσει να ανακοινώνουν τους ποδοσφαιριστές που μένουν εκτός της τελικής διεκδίκησης, ξεκινώντας από την 30ή θέση. Ωστόσο, περίπου δυόμισι ώρες πριν από την έναρξη της τελετής, εμφανίστηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα τρία άρθρα που παρουσίαζαν διαφορετικούς παίκτες ως νικητή του βραβείου

Κέιν, Γιαμάλ και Εμπαπέ οι τρεις «νικητές»

Το πρώτο άρθρο παρουσίαζε τον Χάρι Κέιν ως κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, κάνοντας παράλληλα αναφορά στα καλύτερα γκολ του από την προηγούμενη σεζόν.

Το δεύτερο αφορούσε τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος, εφόσον κατακτούσε το βραβείο, θα γινόταν ο νεότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού.

Το τρίτο άρθρο παρουσίαζε τον Κιλιάν Εμπαπέ ως τον μεγάλο νικητή, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και στις εξαιρετικές εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια.

Η εμφάνιση των τριών δημοσιευμάτων προκάλεσε έντονη αναστάτωση, με διεθνή μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για χάος και πανικό μεταξύ των διοργανωτών. Τα άρθρα αποσύρθηκαν γρήγορα από την ιστοσελίδα, χωρίς να υπάρξει σαφής επιβεβαίωση ότι κάποιο από αυτά αποκάλυπτε τον πραγματικό νικητή.

🚨 𝗡𝗘𝗪: There is PANIC and CHAOS at the Ballon d’Or organizers. Suddenly these 3 articles were published before the event even took place! — @MailSport https://t.co/u15lLRibQo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026

Αποκαλύφθηκε η τριάδα ή επρόκειτο για λάθος;

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι δημοσιεύτηκαν κατά λάθος προσχέδια άρθρων, τα οποία είχαν ετοιμαστεί εκ των προτέρων για διαφορετικά ενδεχόμενα.

Σε αυτή την περίπτωση, τα ονόματα των Κέιν, Γιαμάλ και Εμπαπέ θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι οι τρεις τους βρίσκονται στην κορυφαία τριάδα της ψηφοφορίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί και η εμφάνιση των δημοσιευμάτων δεν αρκεί από μόνη της για να αποκαλύψει την τελική κατάταξη.

Παράλληλα, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα: από τη στιγμή που η ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα ολοκληρώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, οι διοργανωτές θα έπρεπε να γνωρίζουν εδώ και καιρό το αποτέλεσμα.

Πώς επιλέγεται ο νικητής της Χρυσής Μπάλας

Η τελική απόφαση λαμβάνεται από διεθνή επιτροπή εξειδικευμένων δημοσιογράφων, οι οποίοι αξιολογούν τους υποψηφίους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι ατομικές επιδόσεις των ποδοσφαιριστών, η συνολική παρουσία των ομάδων τους και η συμπεριφορά τους εντός αγωνιστικού χώρου, με έμφαση και στο fair play.

Μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα το αποτέλεσμα, η υπόθεση των τριών άρθρων παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η γκάφα, πάντως, έχει ήδη δημιουργήσει αναστάτωση λίγες ώρες πριν από την τελετή, μετατρέποντας την αναμονή για τον μεγάλο νικητή σε ένα πραγματικό θρίλερ.

πηγή: ertsports.gr