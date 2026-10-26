Ο Πέτρος Λαγούτης στη νέα σειρά της Δήμητρας Παπαδοπούλου

Προχωρούν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς της Δήμητρας Παπαδοπούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, με σημαντικό ρόλο εντάσσεται ο Πέτρος Λαγούτης.

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Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προχωρούν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς της Δήμητρας Παπαδοπούλου που προορίζεται για τον αέρα του Mega.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, με σημαντικό ρόλο εντάσσεται ο Πέτρος Λαγούτης.
  • Την παραγωγή θα αναλάβει η εταιρεία Faliro House, ενώ οι ηθοποιοί θα βρεθούν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντένη Ηλιάδη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Προχωρούν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς της Δήμητρας Παπαδοπούλου που προορίζεται για τον αέρα του Mega, με βάση την Reallife.

Στη νέα σειρά που θα σημάνει την επιστροφή της αγαπημένης ηθοποιού 22 χρόνια μετά το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», μπαίνουν νέα πρόσωπα που δίνουν μορφή στο κωμικό της όραμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με σημαντικό ρόλο εντάσσεται ο Πέτρος Λαγούτης, μετά τον Θανάση Αλευρά και τη Χριστίνα Τσάφου όπως αποκάλυψε η Realnews σε προηγούμενο δημοσίευμα.

Στη νέα κωμική σειρά της Δ. Παπαδοπούλου την παραγωγή θα αναλάβει η εταιρεία Faliro House, ενώ οι ηθοποιοί θα αναδείξουν το ταλέντο τους υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντένη Ηλιάδη.

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