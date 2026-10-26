ΑΑΔΕ: Έρευνα για πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων της στην υπόθεση της Pizza Fan

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ με εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, ζήτησε εγγράφως σήμερα, Δευτέρα, από τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, να πληροφορηθεί αν από την έρευνά τους ή από στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, στις καταγγελίες περί φερόμενης ενημέρωσης των ελεγχόμενων για επικείμενο έλεγχο στην κατηγορούμενη για φοροδιαφυγή επιχείρηση εστίασης, Pizza Fan.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ απέστειλε επίσημο έγγραφο στην ΕΛ.ΑΣ. ζητώντας την άμεση διαβίβαση των στοιχείων της δικογραφίας, ώστε να ταυτοποιηθούν οι υπάλληλοι που φέρονται να εμπλέκονται.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν το τελευταίο διάστημα, την Pizza Fan και την αλυσίδα αρτοποιείων Χωριάτικο.

Η εντολή αφορά όσους φέρονται να εμπλέκονται στις δύο υποθέσεις και περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο τους.

Την ίδια ώρα, η Αρχή έχει μεριμνήσει ώστε τα μέτρα να μην επηρεάσουν τη μισθοδοσία του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή των μισθών εξαιρούνται ρητά από τη δέσμευση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αποδοχές των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά και τους εργαζομένους στην αλυσίδα Χωριάτικο, με την Αρχή να επιδιώκει να αποτρέψει το ενδεχόμενο να επωμιστούν τις συνέπειες των υποθέσεων, χωρίς να έχουν οι ίδιοι οποιαδήποτε ευθύνη για τις πράξεις που διερευνώνται.