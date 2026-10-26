Εξετράπη λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού στην Ιόνια Οδό – Επτά ελαφρά τραυματίες στο νοσοκομείο της Άρτας

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, πριν από τις 15.30, στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 144 χιλιόμετρο, κοντά στον ανισόπεδο κόμβο της Άρτας. Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, μεταξύ των οποίων σπουδαστές, ο οδηγός και ο συνοδός τους.

Το λεωφορείο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, βγήκε εκτός οδοστρώματος και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πλάι του δρόμου, μέσα σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με το epiruspost, αλλά και το arta2day, το λεωφορείο είχε προορισμό την Κέρκυρα, προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και την παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ καθοριστική ήταν η παρέμβαση ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες. Χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο οδηγό του λεωφορείου, καθώς και τον συνοδό των σπουδαστών.

Η ανατροπή του μεγάλου οχήματος δυσχέρανε την προσπάθεια απεγκλωβισμού, ωστόσο οι άνθρωποι που έσπευσαν να βοηθήσουν κατάφεραν να βγάλουν τους δύο άνδρες από το λεωφορείο.

Το ΕΚΑΒ επιχείρησε στο σημείο με τρία ασθενοφόρα, ενώ μεταφέρθηκαν συνολικά επτά τραυματίες στο νοσοκομείο Άρτας, χωρίς όμως σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο συνοδός και 11 σπουδαστές φέρουν ελαφρά τραύματα-εκδορές. Οι υπόλοιποι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

Από το περιστατικό, όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχει ήδη ξεκινήσει λεωφορείο για να παραλάβει τους 25 επιβαίνοντες από το σημείο.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.