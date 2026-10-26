«Χωριάτικο»: Στον εισαγγελέα το απόγευμα οι 59 κατηγορούμενοι για την υπόθεση φορολογικής απάτης

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Σήμερα Δευτέρα το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 59 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», που εξιχνιάστηκε μετά την πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 58χρονος εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», ο οποίος το τελευταίο διάστημα διέμενε στο Ντουμπάι, αλλά ήρθε στην Ελλάδα και ετοιμαζόταν να διαφύγει εκ νέου στην Αλβανία, παρά το γεγονός ότι υπήρχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Εκτός όμως από τον αρχηγό, μεταξύ των 59 συλληφθέντων είναι και πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται ότι ήταν το δεξί του χέρι και ουσιαστικά ήταν ο ενδιάμεσος του αρχηγού με τους «αχυρανθρώπους» και τους άλλους εμπλεκόμενους στην οργάνωση.

Έχουν συλληφθεί επίσης λογιστές και πάρα πολλοί «αχυράνθρωποι», εκ των οποίων κάποιοι είναι αλλοδαποί, οι οποίοι εμφανίζονταν ως τυπικά υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που είχε το δίκτυο, το οποίοι ήλεγχε πλήρως ο αρχηγός της οργάνωσης.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται ότι ο 58χρονος είχε ένα δίκτυο από περισσότερες από 400 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι φούρνοι, αλλά και κέντρα διασκέδασης και άλλα, σε Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο και Βόλο, αλλά και στη Ζάκυνθο.

Στις παραπάνω περιοχές έχουν γίνει έρευνες από την ΔΑΟΕ, ενώ επίσης έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί και έχουν ανοίξει, κατά τις ίδιες πληροφορίες και θυρίδες τραπεζών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς ως εγκέφαλος της οργάνωσης, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί το 2008 για υπόθεση trafficking, από την ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με την Europol και της Interpol.

Το 2015 τέσσερις από τους συλληφθέντες για την υπόθεση αυτή, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας, καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών.

Ωστόσο, το 2018, αθωώθηκαν σε δεύτερο βαθμό όλοι οι κατηγορούμενοι, καθώς δεν εμφανίστηκαν τέσσερις γυναίκες από τη Μολδαβία, οι οποίες είχαν καταγγείλει ότι ήταν θύματα εκμετάλλευσης.

Επίσης φέρεται ότι με τα καταστήματα που διαχειρίζεται ο 58χρονος, εμπλέκεται και η greek mafia, με την έννοια ότι ο επιχειρηματίας κατά πληροφορίες είχε δεχθεί εκβιασμούς για «προστασία» και επιθέσεις σε καταστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ