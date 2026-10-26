Κακοκαιρία: Κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια και κοπές δέντρων στην Αττική – Με δυσκολίες η κυκλοφορία των οχημάτων

Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας στην Αττική με ισχυρές βροχές, οι οποίες έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε ισόγεια και υπόγεια, πτώσεις δέντρων και σοβαρές δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Καλλιθέα και η Αθήνα. Παράλληλα, έντονα προβλήματα καταγράφονται σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

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κακοκαιρία Αττική - βροχές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δυνατή νεροποντή στην Αττική προκάλεσε προβλήματα με πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγεια, με την Πυροσβεστική να έχει δεχτεί 20 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.
  • Παράλληλα, έχουν καταγραφεί 15 κλήσεις για πτώσεις δέντρων στο λεκανοπέδιο, μεταξύ των οποίων και στη Λ. Αλεξάνδρας όπου απομακρύνθηκε δέντρο από το οδόστρωμα.
  • Σοβαρή δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω συσσώρευσης υδάτων, επηρεάζοντας κεντρικές αρτηρίες όπως τη Λ. Ποσειδώνος, τη Λ. Κηφισού και την Αττική Οδό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας. Στην Αττική, η δυνατή νεροποντή που σημειώνεται ανά διαστήματα, έχει προκαλέσει προβλήματα κυρίως με πλημμυρισμένα ισόγεια και υπόγεια και με πτώσεις δέντρων, ενώ δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω της συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/10), η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί περίπου 20 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια σπίτια και καταστήματα σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως στον Άλιμο, τη Βάρη, την Καλλιθέα, το Ελληνικό και τον δήμο Αθηναίων. Σε αρκετές περιπτώσεις, πάντως, δεν χρειάστηκε να κάνει ενέργεια η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παράλληλα, έχουν γίνει 15 κλήσεις για κοπές δέντρων στην Αττική. Σε μία περίπτωση, ένα δέντρο έπεσε στη Λ. Αλεξάνδρας, λίγο πριν από το ύψος της Χ. Τρικούπη. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, αλλά και συνεργείο του δήμου, προχώρησαν στην απομάκρυνση του δέντρου από τον δρόμο.

Συσσώρευση υδάτων στη Λ. Ποσειδώνος

Νωρίτερα, προβλήματα είχαν παρατηρηθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας.

Συγκεκριμένα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, υπήρξε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Λόγω του συμβάντος, η κίνηση των οχημάτων γινόταν από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Αυτή την ώρα, προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται με τα οχήματά τους σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στη Λ. Κηφισού, στην Αττική Οδό, στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας αλλά και περιμετρικά του Πειραιά.

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