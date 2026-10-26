Η ΕΡΤ ανοίγει παράθυρο για τη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Προτεραιότητα στην ενίσχυση του περιεχομένου θα δώσει η ΕΡΤ μετά την επίλυση όλων των διοικητικών εκκρεμοτήτων και την τοποθέτηση νέας διοίκησης, με βάση την Reallife.

Το τελευταίο διάστημα, η δημόσια τηλεόραση βρέθηκε σε ένα μεταίχμιο άτυπης ακυβερνησίας, καθώς η αλλαγή CEO μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου συνέπεσε με τη διαγωνιστική διαδικασία για τις Γενικές Διευθύνσεις και, λόγω των ανοιχτών μετώπων, μετατέθηκαν προσωρινά αποφάσεις και εγκρίσεις.

Μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η τοποθέτηση του Άρη Παναγιωτίδη στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ ολοκληρώνεται και η επιλογή των νέων γενικών διευθυντών, με τον Δημήτρη Τρέχα να έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα στη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης.

Προτάσεις που έμειναν στο συρτάρι αναμένεται να προχωρήσουν, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση του τηλεοπτικού περιεχομένου που έμεινε πίσω, καθώς η ΕΡΤ τους τελευταίους μήνες δεν έχει εγκρίνει καμία παραγωγή μυθοπλασίας.

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθεί εκ νέου η πρόταση του Σωτήρη Τσαφούλια για την ελληνική εκδοχή της σειράς «In treatment». Ο γνωστός σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών «Έτερος εγώ» και «Ριφιφί» κατέθεσε την πρόταση το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς ακόμα να έχει λάβει επίσημη απάντηση από την ΕΡΤ.

Αρχικά η εν λόγω παραγωγή κρίθηκε αρκετά ακριβή και θεωρήθηκε ότι θα είναι δύσκολο να πάρει έγκριση. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την επίλυση των διοικητικών εκκρεμοτήτων, η διοίκηση της ΕΡΤ θα εξετάσει σοβαρά την πρόταση του Σ. Τσαφούλια υπό νέο πρίσμα και με προοπτική, αν τελικά πάρει το «πράσινο φως», να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2027 που δεν θα είναι επιβαρυμένος λόγω του Μουντιάλ.