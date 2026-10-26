Ηλίας Βρεττός – Αναστασία Δεληγιάννη: Ποδαρικό με τον πελαργό

Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής ζωής τους διανύουν ο Ηλίας Βρεττός και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, αφού ετοιμάζονται τον Ιανουάριο να υποδεχθούν τον γιο τους, που θα πάρει το όνομα Ευάγγελος.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Είναι ευτυχισμένοι και δεν το κρύβουν. Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη ετοιμάζονται να γίνουν γονείς, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να διανύει, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Αυτή η γλυκιά αναμονή σηματοδοτεί την έναρξη του πιο όμορφου κεφαλαίου της κοινής πορείας τους. Με την αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του πελαργού να έχει ήδη αρχίσει, οι δυο τους λάμπουν από ευτυχία. Ο Ηλ. Βρεττός βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της συζύγου του, φροντίζοντας να μην της λείψει κάτι σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμφότεροι ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τον γιο τους με τη νέα χρονιά. Ο μικρός αναμένεται να γεννηθεί τον Ιανουάριο, κάνοντας το καλύτερο και πιο ανεκτίμητο ποδαρικό για το σπιτικό τους. Οι δικοί τους άνθρωποι μεταφέρουν ότι το κλίμα στο περιβάλλον του ζευγαριού είναι… πανηγυρικό. Οι προετοιμασίες για το παιδικό δωμάτιο έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι δυο τους οργανώνουν με προσοχή όλες τις υποχρεώσεις, προκειμένου να είναι απολύτως έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή.

Βάπτιση

Η χαρά του τραγουδιστή, ο οποίος αυτό το διάστημα εμφανίζεται στο «Forte», πολλαπλασιάζεται, αφού θα γίνει πατέρας ενός αγοριού, το όνομα του οποίου έχει ήδη αποφασιστεί: θα βαφτιστεί Ευάγγελος, τιμώντας έτσι τον πατέρα του Ηλ. Βρεττού. Πρόκειται για μια απόφαση ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, η οποία συγκίνησε την οικογένεια του καλλιτέχνη και έρχεται να σφραγίσει με τον πιο γλυκό τρόπο μια μακρά οικογενειακή τους παράδοση. Ο Ηλ. Βρεττός, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε νέο τραγούδι από την Panik Platinum, με τίτλο «Πρόστιμο», και η γυμνάστρια σύζυγός του έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή τους. Ωστόσο, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του, ο τραγουδιστής ανήρτησε στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να ζωγραφίζει στην κοιλιά της συζύγου του γράφοντας: «Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθ’ οδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα».