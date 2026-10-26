Σαρωτικό κύμα εξαγορών στα τρόφιμα

Τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις και εγχώριες συγχωνεύσεις σε δυναμικές κατηγορίες όπως τα άλευρα, τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά, τα έτοιμα γεύματα, τα επώνυμα φυλλώδη λαχανικά, τα πουλερικά αλλά και η μαζική εστίαση.

Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Iσχυρό κύμα επιχειρηματικών ανακατατάξεων «σαρώνει» τον ευρύτερο κλάδο της διατροφικής αλυσίδας στην Ελλάδα, με τη βιομηχανία και τη μαζική εστίαση να έχουν εισέλθει σε έναν νέο, δυναμικό κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Mόνο τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις και εγχώριες συγχωνεύσεις σε δυναμικές κατηγορίες όπως τα άλευρα, τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά, τα έτοιμα γεύματα, τα επώνυμα φυλλώδη λαχανικά, τα πουλερικά αλλά και η μαζική εστίαση, με κορυφαίο γεγονός τη στρατηγική πώληση της Evergood (Goody’s, Everest, Jackaroo) σε διεθνή όμιλο, ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένονται εξελίξεις και σε άλλους κλάδους της παραγωγής και της αγοράς όπως τα θερμοκήπια υδροπονίας, οι κατεψυγμένες ζύμες και η βιομηχανία ποτών.

Η έντονη αυτή κινητικότητα αποτελεί στρατηγική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς, καθώς η ανάγκη για τη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων γίνεται πλέον επιτακτική. Στον πυρήνα των εξελίξεων βρίσκεται η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καθώς αποδεικνύεται άκρως ελκυστική για εγχώρια και ξένα επενδυτικά κεφάλαια λόγω της εντυπωσιακής εξωστρέφειάς της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μπαράζ επενδύσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων παρουσιάζουν εξαιρετική δυναμική, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική διατροφή αποτελεί ισχυρό διαβατήριο για τις διεθνείς αγορές.

Μάλιστα, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ακόμα πιο επιθετική άνοδο, με τις εξαγωγές να καταγράφουν διψήφια αύξηση της τάξης του 12,4% σε μηνιαία βάση, ωθώντας το συνολικό οκτάμηνο κοντά στα 6,7 δισ. ευρώ, μια άνοδο δηλαδή κατά 10,5% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Η εντυπωσιακή αυτή εξωστρέφεια καθιστά τις παραγωγικές βιομηχανίες του κλάδου έναν από τους πιο ελκυστικούς στόχους για στρατηγικούς επενδυτές και funds.

Προοπτικές εστίασης

Αυτή η εξωστρεφής δυναμική της παραγωγής συνοδεύεται από μπαράζ συμφωνιών στη μαζική εστίαση, έναν κατακερματισμένος τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος όμως συγκεντρώνεται πλέον με ταχύτατους ρυθμούς. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουρισμού και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών καθιστούν τις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης και τα δίκτυα franchise προνομιακούς στόχους για τα επενδυτικά funds, τα οποία αναζητούν ώριμα brands με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμισή τους και την επέκτασή τους.

Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, οι λόγοι πίσω από αυτό το μπαράζ εξαγορών σε βιομηχανία και εστίαση είναι βαθιά δομικοί. Το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς καθιστά αναγκαία τη συνένωση δυνάμεων ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας. Με τον παγκόσμιο πληθωρισμό των τροφίμων να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το κόστος λειτουργίας, της ενέργειας και των πρώτων υλών να πιέζει ασφυκτικά τα περιθώρια κέρδους, μόνο τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα μπορούν να απορροφήσουν τους κραδασμούς.

Παράλληλα, ο ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός, η βιώσιμη παραγωγή με κριτήρια ESG και τα σύγχρονα logistics απαιτούν τεράστια κεφάλαια που οι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν. Η είσοδος θεσμικών επενδυτών προσφέρει την απαραίτητη ρευστότητα, αλλάζοντας ριζικά τον επιχειρηματικό χάρτη και δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι μικροί παίκτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με έντονη πίεση, ενώ η αγορά θα κυριαρχείται πλέον από ισχυρούς ομίλους με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και σύγχρονα δίκτυα διάθεσης των προϊόντων τους.

Εμβληματικά deals

Η τελευταία περίοδος αναδεικνύεται ως μια από τις πιο πυκνές και ιστορικές για την ελληνική αγορά τροφίμων και εστίασης, καθώς μέσα στον Οκτώβριο σφραγίστηκαν εμβληματικές συμφωνίες που αναδιατάσσουν πλήρως τον επιχειρηματικό χάρτη. Από την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, η είσοδος ισχυρών διεθνών ομίλων και η ανακύκλωση κεφαλαίων από εγχώρια funds επιβεβαιώνουν ότι ο κλάδος βρίσκεται στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών.

Η Halcyon στη Ροδούλα

Η πιο πρόσφατη και εντυπωσιακή επένδυση αφορά την επίσημη ανακοίνωση της Halcyon Equity Partners για την είσοδό της ως στρατηγικού επενδυτή στην εταιρεία Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα Α.Ε. Το deal αυτό, που οριστικοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα, δεν αποτελεί απλώς μια κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά το έναυσμα για μια «mega» παραγωγική επένδυση. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή μιας νέας, πλήρως αυτοματοποιημένης μονάδας παραγωγής 32.000 τ.μ. στις Αχαρνές Αττικής, η οποία θα συγκεντρώσει όλες τις υφιστάμενες δραστηριότητες της εταιρείας. Στόχος του fund, που ακολουθεί τη στρατηγική «Invest in the best of Greece», είναι η επιθετική διεθνής επέκταση των κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκού, εκμεταλλευόμενο τη συνολική άνοδο των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων.

Τα Goody’s άλλαξαν χέρια

Λίγες ημέρες νωρίτερα, υπεγράφη μία ακόμη ιστορική συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στη μαζική εστίαση. Η Vivartia Holding προχώρησε στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation, η οποία υποστηρίζεται από το πανίσχυρο fund Fairfax του Πρεμ Γουάτσα. Μέσω αυτού του deal, τα κυρίαρχα εμπορικά σήματα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé, La Pasteria και Jackaroo περνούν σε καναδικά χέρια. Η κίνηση αυτή αποτελεί κομβικό μέρος της στρατηγικής αποεπένδυσης της CVC Capital Partners από τη Vivartia και αναμένεται να δώσει νέα διεθνή ώθηση και ψηφιακό μετασχηματισμό στις μεγαλύτερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού και καφέ της χώρας.

Ο Σκλαβενίτης στη Φρεσκούλης

Στο πεδίο των φρέσκων τροφίμων και της υγιεινής διατροφής, μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση καθετοποίησης πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα. Η εταιρεία Γλάρος, συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη, εξαγόρασε το 49% της Eurocatering, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το εξαιρετικά δημοφιλές brand έτοιμων σαλατών Φρεσκούλης. Η συμφωνία σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση των funds EOS Capital (του Απόστολου Ταμβακάκη) και του Latsco Family Office, τα οποία ολοκλήρωσαν τον επενδυτικό κύκλο τους. Για την οικογένεια Σκλαβενίτη, η είσοδος στον Φρεσκούλη ως ισχυρός μέτοχος μειοψηφίας διασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο στην εφοδιαστική αλυσίδα των φρέσκων λαχανικών και των έτοιμων γευμάτων, έναν κλάδο που καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σταθερά σε πιο υγιεινές και γρήγορες λύσεις.

Deal στα λαχανικά

Στον τομέα της έτοιμης σαλάτας και των λαχανικών, η Elikonos Capital εντός της εβδομάδας ανακοίνωσε μια εξαιρετικά σημαντική επένδυση στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσω του επενδυτικού κεφαλαίου της Elikonos 3, το fund απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία Α. Βεζύρογλου Α.Ε., τον κορυφαίο παραγωγό baby φυλλωδών λαχανικών στην Ελλάδα, ευρύτερα γνωστό από το brand «Τα περιβόλια του Βεζύρογλου». Η κίνηση αυτή χρηματοδοτεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας έτοιμων σαλατών στην Ημαθία.

Η Elikonos, έχοντας ήδη ισχυροποιήσει τη θέση της στον κλάδο με την εξαγορά μεριδίου στη Vamvalis Foods (ξηροί καρποί) τον περασμένο Απρίλιο, επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της να στηρίξει εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις που απαντούν στη σύγχρονη καταναλωτική τάση για υγιεινή και γρήγορη διατροφή.

Συνέργειες στα αλκοολούχα

Στον χώρο των τροφίμων και ποτών, η στρατηγική επιλογή της ΕΖΑ να επενδύσει σε συνέργειες εκτός των παραδοσιακών συνόρων της μπίρας αποτελεί ένα υποδειγματικό μοντέλο επιχειρηματικής διαφοροποίησης και βέλτιστης αξιοποίησης δικτύου διανομής.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) υλοποιεί έναν επιχειρηματικό μετασχηματισμό, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της αγοράς μπίρας. Στα μέσα του καλοκαιριού, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε επίσημα τη στρατηγική συνεργασία της με την ιστορική ποτοποιία Πιλαβάς.

Μέσω αυτής της συμφωνίας, η ΕΖΑ αναλαμβάνει την αποκλειστική εμπορική διανομή του ούζου και του τσίπουρου Πιλαβά, εισερχόμενη δυναμικά στην παραδοσιακή κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων, με άμεσο στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στα κανάλια της μαζικής εστίασης (Horeca).

Η κίνηση αυτή ήρθε να συμπληρώσει μια ακόμη σημαντική εμπορική επιτυχία της εταιρείας, η οποία από τον Μάρτιο του 2026 ανέλαβε την αποκλειστική διανομή της διάσημης ισπανικής μπίρας San Miguel στην ελληνική αγορά.

Τα παραπάνω deals αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας εποχής. Η μεν Elikonos εισφέρει την απαραίτητη κεφαλαιακή ρευστότητα και τεχνογνωσία για να μετατραπεί ένας ισχυρός παραγωγός λαχανικών σε βιομηχανικό πρωταθλητή, η δε ΕΖΑ αξιοποιεί το πανελλαδικό δίκτυο διανομής της για να εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο «multi-beverage» παίκτη.

Και οι δύο περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι το μέλλον ανήκει σε σχήματα που διαθέτουν το μέγεθος, την ποικιλία προϊόντων και την ευελιξία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, συμπληρώνοντας ιδανικά το παζλ των μεγάλων επιχειρηματικών ανακατατάξεων που επαναπροσδιορίζουν τη διατροφική αλυσίδα της χώρας.

Συμφωνία στην πτηνοτροφία

Στα τέλη Ιουλίου, σημείο αναφοράς για τη ριζική αλλαγή του χάρτη στην εγχώρια πτηνοτροφία αποτέλεσε η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία άναψε το «πράσινο φως» για τη συμφωνία-σταθμό της Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ με τον ουκρανικό κολοσσό MHP (μέσω της σλοβενικής Perutnina Ptuj). Η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ιστορικής ελληνικής εταιρείας από τον μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη εισάγει έναν παγκόσμιο παίκτη με τεράστια οικονομική ισχύ στην ελληνική αγορά, πυροδοτώντας ήδη ένα ντόμινο αντιδράσεων και επενδυτικών «απαντήσεων» από τους εγχώριους ανταγωνιστές για τη θωράκιση των μεριδίων τους.

Οι παραπάνω κινήσεις των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν ότι η ελληνική αγορά τροφίμων δεν βρίσκεται απλώς σε φάση κινητικότητας, αλλά σε μια βαθιά δομική αναδιάρθρωση. Τα κεφάλαια που εισρέουν κατευθύνονται σε εταιρείες με ισχυρή εξωστρέφεια, καινοτομία και δυνατότητα δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, με στόχο να δημιουργηθούν εθνικοί και διεθνείς πρωταθλητές.