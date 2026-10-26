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LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας, καθώς και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Συγγρού και Σύνταγμα. Παράλληλα, σημειώνονται καθυστερήσεις 20 λεπτών στην Αττική Οδό στα ρεύματα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα.

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κίνηση- Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κίνηση είναι αυξημένη στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό λόγω τροχαίου, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών.
  • Υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου της Λ. Αλεξάνδρας και γύρω από το Σύνταγμα.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, φτάνοντας τα 15΄-20΄ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τα 5΄-10΄ στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δευτέρα σήμερα (26/10) και η κίνηση είναι αυξημένη στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, όπου νωρίτερα συνέβη και τροχαίο στο ύψος των Τριών Γεφυρών, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Αθηνών και την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού, αλλά και στο ρεύμα ανόδου της Λ. Αλεξάνδρας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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