LIVE η κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Αθηνών – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Δευτέρα σήμερα (26/10) και η κίνηση είναι αυξημένη στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, όπου νωρίτερα συνέβη και τροχαίο στο ύψος των Τριών Γεφυρών, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Αθηνών και την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού, αλλά και στο ρεύμα ανόδου της Λ. Αλεξάνδρας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.