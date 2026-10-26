Στεγαστική κρίση: Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί για το κόστος στέγασης, τα εισοδήματα και τη νέα γενιά – Αναλυτικοί πίνακες

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Τα στοιχεία της Eurostat και του ΔΝΤ αναδεικνύουν τις διαστάσεις της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα, την οικονομική πίεση των νοικοκυριών και τις σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της χώρας. Δεν αφορά πλέον αποκλειστικά στα νοικοκυριά που αναζητούν κατοικία προς ενοικίαση ή αγορά. Επηρεάζει το σύνολο της οικονομικής ζωής, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα, τη δυνατότητα αποταμίευσης, την πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση και τις προοπτικές της νέας γενιάς.

Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα δυσμενή ελληνική πραγματικότητα. Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκαταλέγεται στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας και υπερπληθυσμού κατοικιών, ενώ παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά καθυστερήσεων στην πληρωμή βασικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης, η αύξηση των τιμών κατοικιών με ρυθμούς υψηλότερους από εκείνους των εισοδημάτων και η παρατεταμένη παραμονή των νέων στην οικογενειακή κατοικία αναδεικνύουν τον διαρθρωτικό χαρακτήρα του προβλήματος.

Κόστος στέγασης: Στην Ελλάδα η υψηλότερη επιβάρυνση των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που δαπανάται για τη στέγαση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες οικονομικής προσιτότητας της κατοικίας.

Το συνολικό κόστος στέγασης δεν περιλαμβάνει μόνο το ενοίκιο ή τις σχετικές δαπάνες στεγαστικού δανείου. Περιλαμβάνει επίσης επιλέξιμες δαπάνες συντήρησης, ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Eurostat.

Το 2024, τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεταν κατά μέσο όρο το 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγαση. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε περίπου το 36%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επιβάρυνση μεταξύ των κρατών-μελών.

Κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος, 2024

Χώρα Ποσοστό Ελλάδα 36% Δανία 26% Σουηδία 25% Γερμανία 25% Ευρωπαϊκή Ένωση 19% Κύπρος 11%

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat, Housing in Europe – 2025 edition, στοιχεία 2024, όπως παρατίθενται στο παρεχόμενο υλικό. Eurostat Housing in Europe. / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαϊκού μέσου όρου ανέρχεται σε 17 ποσοστιαίες μονάδες. Σε αναλογικούς όρους, η ελληνική επιβάρυνση είναι περίπου 89,5% υψηλότερη.

Η απόκλιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το κόστος κατοικίας αποτελεί ανελαστική δαπάνη για τα περισσότερα νοικοκυριά. Δεν μπορεί εύκολα να περιοριστεί χωρίς αλλαγή κατοικίας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, μπορούμε να εξετάσουμε υποθετικά νοικοκυριά διαφορετικών εισοδηματικών επιπέδων.

Το κόστος στέγασης ανάλογα με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

Μηνιαίο εισόδημα Ελλάδα 36% ΕΕ 19% Μηνιαία διαφορά Ετήσια διαφορά 1.000 € 360 € 190 € 170 € 2.040 € 1.200 € 432 € 228 € 204 € 2.448 € 1.500 € 540 € 285 € 255 € 3.060 € 1.800 € 648 € 342 € 306 € 3.672 € 2.000 € 720 € 380 € 340 € 4.080 € 2.500 € 900 € 475 € 425 € 5.100 €

Πηγή/Επεξεργασία: Ίδιοι υπολογισμοί με εφαρμογή των ποσοστών 36% και 19% σε υποθετικά εισοδήματα. Δεν αποτελούν πραγματικές μέσες στεγαστικές δαπάνες ανά εισοδηματική κατηγορία. / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Για ένα νοικοκυριό με διαθέσιμο εισόδημα 1.500 ευρώ μηνιαίως, η εφαρμογή της ελληνικής αναλογίας αντιστοιχεί σε στεγαστική δαπάνη 540 ευρώ, έναντι 285 ευρώ με βάση την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αναλογία. Η διαφορά των 255 ευρώ μηνιαίως ή 3.060 ευρώ ετησίως αποτυπώνει την επίδραση που μπορεί να έχει το αυξημένο κόστος στέγασης στην οικονομική δυνατότητα ενός νοικοκυριού.

Η απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η υψηλή στεγαστική επιβάρυνση περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους για κατανάλωση και αποταμίευση, ενώ αυξάνει την ευαλωτότητα απέναντι σε απρόβλεπτες οικονομικές δυσκολίες.

Ωστόσο, η οικονομική προσιτότητα δεν αποτελεί τη μοναδική διάσταση του στεγαστικού προβλήματος. Εξίσου σημαντικές είναι οι συνθήκες διαβίωσης και η δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως η επαρκής θέρμανση της κατοικίας τους.

Ενεργειακή φτώχεια: Σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του

Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μία από τις σοβαρότερες διαστάσεις της ποιότητας στέγασης. Η δυνατότητα διατήρησης μιας κατοικίας σε κατάλληλη θερμοκρασία εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα, τις τιμές της ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024, περίπου το 9% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι δεν μπορούσε να διατηρήσει την κατοικία του επαρκώς ζεστή. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 19%.

Το ποσοστό των πολιτών που αδυνατούν να διατηρήσουν επαρκώς ζεστή την κατοικία τους το 2024

Χώρα Ποσοστό πληθυσμού Ελλάδα 19% Βουλγαρία 19% Λιθουανία 18% Ισπανία 18% Ευρωπαϊκή Ένωση 9% Φινλανδία Κάτω από 3% Σλοβενία Κάτω από 3% Πολωνία Κάτω από 3%

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat, Housing in Europe – 2025 edition, ενότητα Housing conditions, στοιχεία 2024 / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τη Βουλγαρία, με ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το εύρημα αποκτά πρόσθετη σημασία εάν ληφθεί υπόψη ότι η Ελλάδα διαθέτει γενικά ηπιότερες χειμερινές κλιματικές συνθήκες από αρκετές χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.

Αυτό υποδεικνύει ότι η ενεργειακή αδυναμία δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά από τις θερμοκρασίες. Συνδέεται με την οικονομική δυνατότητα των νοικοκυριών, την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών και το κόστος της απαιτούμενης ενέργειας.

Σημαντικό μέρος του ελληνικού κτιριακού αποθέματος κατασκευάστηκε σε περιόδους κατά τις οποίες οι απαιτήσεις θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης ήταν χαμηλότερες από τις σημερινές.

Οι κατοικίες με ανεπαρκή θερμομόνωση, παλαιά κουφώματα και ενεργοβόρα συστήματα θέρμανσης απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης.

Η ενεργειακή φτώχεια αναδεικνύει ότι η στεγαστική κρίση δεν αποτυπώνεται μόνο στο ύψος των οικονομικών υποχρεώσεων, αλλά και στην ποιότητα της κατοικίας. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η επάρκεια των διαθέσιμων χώρων, όπως αποτυπώνεται στον δείκτη υπερπληθυσμού κατοικιών.

Υπερπληθυσμός κατοικιών: Το 27% των Ελλήνων ζει σε κατοικία με ανεπαρκή αριθμό δωματίων

Η ποιότητα της στέγασης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την παλαιότητα ή την κατασκευαστική κατάσταση ενός ακινήτου. Εξαρτάται και από τη δυνατότητα μιας κατοικίας να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων που διαμένουν σε αυτήν.

Η Eurostat χρησιμοποιεί τον δείκτη υπερπληθυσμού κατοικιών, ο οποίος εξετάζει αν ένα νοικοκυριό διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δωματίων, με βάση τη σύνθεση, τις ηλικίες και τις οικογενειακές σχέσεις των μελών του.

Το 2024, περίπου το 16,9% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζούσε σε υπερπλήρη κατοικία. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν περίπου στο 27%.

Ποσοστό πληθυσμού που ζει σε υπερπλήρη κατοικία, 2024

Χώρα Ποσοστό Ρουμανία 41% Λετονία 39% Βουλγαρία 34% Ελλάδα 27% Ευρωπαϊκή Ένωση 16,9%

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat – Housing in Europe, 2025 edition, ενότητα Quality of housing, στοιχεία 2024. / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η Ελλάδα βρίσκεται 10,1 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αναλογικά, το ποσοστό υπερπληθυσμού είναι περίπου 60% υψηλότερο. Η διαφορά αυτή αναδεικνύει μια σημαντική διάσταση της στεγαστικής κρίσης: πολλά νοικοκυριά μπορεί να διαθέτουν κατοικία, αλλά όχι κατοικία που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.

Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα μπορεί να οδηγεί οικογένειες στην επιλογή μικρότερων ακινήτων. Παράλληλα, η παραμονή ενήλικων παιδιών στην οικογενειακή κατοικία αυξάνει τις ανάγκες σε προσωπικό χώρο.

Για παράδειγμα, μια κατοικία που εξυπηρετούσε ικανοποιητικά ένα ζευγάρι με δύο μικρά παιδιά ενδέχεται να μην προσφέρει αντίστοιχες συνθήκες διαβίωσης όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν και συνεχίσουν να κατοικούν στον ίδιο χώρο.

Η εξέλιξη του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνει ότι ο υπερπληθυσμός έχει περιοριστεί σε σχέση με το 2010. Παρά τη βελτίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά υψηλότερο ποσοστό. Ο υπερπληθυσμός επηρεάζει την ιδιωτικότητα, τη δυνατότητα μελέτης των παιδιών, την εργασία από το σπίτι και συνολικά την ποιότητα διαβίωσης.

Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από έναν ακόμη ευρωπαϊκό δείκτη, τον μέσο αριθμό δωματίων ανά άτομο, ο οποίος επιτρέπει την πληρέστερη αξιολόγηση της επάρκειας των κατοικιών σε σχέση με τις ανάγκες των νοικοκυριών.

Μέγεθος κατοικίας: Λιγότερα δωμάτια ανά κάτοικο στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο αποτελεί έναν ακόμη δείκτη στεγαστικής επάρκειας. Το 2024, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο 1,7 δωμάτια ανά άτομο. Η Ελλάδα, με περίπου 1,3 δωμάτια, βρισκόταν αισθητά χαμηλότερα.

Μέσος αριθμός δωματίων ανά άτομο, 2024

Χώρα Δωμάτια ανά άτομο Μάλτα 2,2 Βέλγιο 2,1 Λουξεμβούργο 2,1 Ολλανδία 2,1 Ευρωπαϊκή Ένωση 1,7 Ελλάδα 1,3 Πολωνία 1,2 Λετονία 1,2 Σλοβακία 1,1 Ρουμανία 1,1

Πηγή/επεξεργασία: Eurostat – Housing in Europe, 2025 edition, ενότητα Size of housing, στοιχεία 2024. / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η Ελλάδα εμφανίζει περίπου 23,5% λιγότερα δωμάτια ανά άτομο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το στοιχείο αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι οι ελληνικές κατοικίες είναι μικρότερες σε τετραγωνικά μέτρα από τις κατοικίες άλλων χωρών. Ο δείκτης επηρεάζεται επίσης από τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν σε κάθε κατοικία και από την εσωτερική διαρρύθμιση.

Η συνδυαστική εξέταση του υπερπληθυσμού κατοικιών και του αριθμού δωματίων ανά άτομο αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως προς την επάρκεια του χώρου κατοίκησης.

Πέρα όμως από τις συνθήκες διαβίωσης, εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκρίνονται εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Καθυστερήσεις πληρωμών: Στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα για οφειλές στέγασης και βασικών λογαριασμών

Ένας από τους πλέον ανησυχητικούς δείκτες της στεγαστικής κρίσης είναι η αδυναμία των νοικοκυριών να ανταποκριθούν εγκαίρως στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο συγκεκριμένος δείκτης της Eurostat καταγράφει το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά τα οποία έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην πληρωμή ενοικίου, στεγαστικού δανείου ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Το 2025, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, το ποσοστό στην Ελλάδα ανήλθε στο 41,8%, έναντι περίπου 9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληθυσμός σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις πληρωμών, 2025

Χώρα Ποσοστό Ελλάδα 41,8% Ρουμανία 18,5% Ισπανία 13,3% Κύπρος 12,0% Ευρωπαϊκή Ένωση 9,3% Γερμανία 6,9% Ολλανδία 3,5%

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Το ελληνικό ποσοστό είναι περίπου 4,5 φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και περισσότερο από διπλάσιο από εκείνο της Ρουμανίας. Η διαφορά αυτή δεν αποτυπώνει μόνο δυσκολίες πληρωμής ενοικίων. Περιλαμβάνει και καθυστερήσεις σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, θέρμανσης και στεγαστικών δανείων.

Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική πίεση επηρεάζει τόσο τους ενοικιαστές όσο και τους ιδιοκτήτες που διαμένουν στην κατοικία τους. Η υψηλή ιδιοκατοίκηση, επομένως, δεν εξασφαλίζει από μόνη της οικονομική προστασία. Ένα νοικοκυριό μπορεί να διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία, αλλά να δυσκολεύεται να καλύψει το λειτουργικό κόστος της.

Εξέλιξη καθυστερήσεων πληρωμών στην Ελλάδα, 2021-2025

Έτος Ποσοστό 2021 36,4% 2025 41,8% Μεταβολή +5,4 ποσοστιαίες μονάδες

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η αύξηση κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες σε τέσσερα χρόνια είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αναδεικνύει ότι η βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανάλογη βελτίωση της καθημερινής οικονομικής δυνατότητας των νοικοκυριών.

Η αύξηση του κόστους στέγασης, της ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών μπορεί να περιορίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ακόμη και σε περιόδους αύξησης των ονομαστικών αποδοχών.

Περιφερειακές διαφοροποιήσεις στις καθυστερήσεις πληρωμών, 2025

Περιφέρεια Ποσοστό Ιόνια Νησιά 66,3% Δυτική Ελλάδα 50,7% Νότιο Αιγαίο 47,3% Κεντρική Μακεδονία 41,1% Αττική 37,5%

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat/ Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εικόνα της Δυτικής Ελλάδας, όπου το ποσοστό φτάνει το 50,7%. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει ότι η στεγαστική και οικονομική πίεση δεν περιορίζεται στην Αθήνα και στις περιοχές με τις υψηλότερες τιμές κατοικιών.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η οικονομική και στεγαστική ανασφάλεια δεν περιορίζεται στις περιοχές με τις υψηλότερες τιμές κατοικιών, αλλά επηρεάζει νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Η διαπίστωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, όπου η ιδιοκατοίκηση αποτέλεσε διαχρονικά βασικό μηχανισμό οικονομικής και περιουσιακής ασφάλειας. Ωστόσο, το ελληνικό στεγαστικό μοντέλο μεταβάλλεται σταδιακά, όπως προκύπτει από τη διαχρονική υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης και την αύξηση του ποσοστού ενοικίασης.

Ιδιοκατοίκηση: Η σταδιακή μεταβολή του ελληνικού στεγαστικού μοντέλου

Η ιδιοκατοίκηση αποτέλεσε διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Για πολλές δεκαετίες, η απόκτηση κατοικίας λειτουργούσε ως βασική μορφή οικογενειακής αποταμίευσης, περιουσιακής ασφάλειας και διαγενεακής μεταβίβασης πλούτου.

Ωστόσο, τα τελευταία είκοσι χρόνια καταγράφεται σημαντική υποχώρηση του ποσοστού του πληθυσμού που διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία.

Ιδιοκατοίκηση και ενοικίαση στην Ελλάδα, 2005-2025

Καθεστώς κατοικίας 2005 2025 Μεταβολή Ιδιοκατοίκηση 84,6% 69,4% −15,2 μ.μ. Ενοικίαση 15,4% 30,6% +15,2 μ.μ.

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat/ Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η μεταβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ποσοστό ενοικίασης σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ η ιδιοκατοίκηση μειώθηκε κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μειώθηκε ο απόλυτος αριθμός των ιδιόκτητων ακινήτων. Ο δείκτης αποτυπώνει το καθεστώς κατοίκησης του πληθυσμού και όχι τον συνολικό αριθμό ιδιοκτησιών.

Ωστόσο, η μεταβολή υποδηλώνει αυξημένη εξάρτηση από την αγορά ενοικίασης. Η τάση αυτή γίνεται ιδιαίτερα σημαντική σε μια οικονομία όπου η αγορά προσιτής ενοικιαζόμενης κατοικίας παραμένει περιορισμένη και το οργανωμένο απόθεμα κοινωνικής κατοικίας είναι εξαιρετικά μικρό.

Μεταβολή ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, 2019-2025

Δείκτης 2019 2025 Μεταβολή Ελλάδα 75,4% 69,4% – 6,0 μ.μ.

Πηγή/Επεξεργασία: Στοιχεία Eurostat / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η μείωση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έξι χρόνια υποδηλώνει ότι η μεταβολή του στεγαστικού μοντέλου δεν αποτελεί αποκλειστικά μακροχρόνια τάση. Η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση γίνεται δυσκολότερη για νοικοκυριά που δεν διαθέτουν οικογενειακή περιουσία ή σημαντικές αποταμιεύσεις.

Η μεγάλη αύξηση των τιμών κατοικιών, η απαιτούμενη ίδια συμμετοχή για τη λήψη στεγαστικού δανείου και η οικονομική επιβάρυνση από το ενοίκιο περιορίζουν τις δυνατότητες νέων αγοραστών. Η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης έχει και ευρύτερη περιουσιακή διάσταση.

Η κατοικία αποτελεί για πολλά νοικοκυριά το σημαντικότερο περιουσιακό τους στοιχείο. Όταν μειώνεται η δυνατότητα απόκτησής της, περιορίζονται και οι δυνατότητες δημιουργίας περιουσίας μέσω της αγοράς ακινήτων.

Η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης δεν σημαίνει ότι η ενοικίαση αποτελεί κατώτερη μορφή στέγασης. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η μακροχρόνια μίσθωση αποτελεί μια σταθερή και οικονομικά βιώσιμη επιλογή.

Το κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα είναι κατά πόσο τα νοικοκυριά διαθέτουν πραγματικές και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές επιλογές στέγασης.

Η δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων σε σχέση με τα διαθέσιμα εισοδήματα, μια σχέση που έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Τιμές κατοικιών και εισοδήματα: Η αυξανόμενη απόκλιση

Η εξέλιξη των τιμών κατοικιών σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης κατοικίας. Όταν οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, η αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών περιορίζεται, ακόμη και όταν καταγράφονται ονομαστικές αυξήσεις μισθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που παρατίθενται στις σχετικές αναλύσεις, από το 2016 οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 85%, έναντι αύξησης 47% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σωρευτική μεταβολή τιμών κατοικιών και διαθέσιμου εισοδήματος από το 2016

Δείκτης Σωρευτική μεταβολή Τιμές κατοικιών +85% Διαθέσιμο εισόδημα +47% Διαφορά μεταβολών 38 ποσοστιαίες μονάδες

Πηγή/Επεξεργασία: Στοιχεία ΔΝΤ / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Η διαφορά των 38 ποσοστιαίων μονάδων δείχνει ότι η αύξηση των εισοδημάτων δεν ακολούθησε την αντίστοιχη αύξηση των τιμών κατοικιών.

Για την καλύτερη κατανόηση της μεταβολής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτη βάσης 100 για το 2016.

Εξέλιξη δεικτών με βάση το 2016 = 100

Δείκτης 2016 Μετά τις σωρευτικές αυξήσεις Τιμές κατοικιών 100 185 Διαθέσιμο εισόδημα 100 147 Λόγος τιμών προς εισόδημα 100 125,9

Πηγή/Επεξεργασία: Δ.Ν.Τ – Ίδιοι υπολογισμοί βάσει των σωρευτικών μεταβολών +85% και +47% / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Με βάση τους συγκεκριμένους δείκτες, ο λόγος τιμών κατοικιών προς διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί περίπου 25,9%. Αυτό αποτυπώνει την επιδείνωση της οικονομικής προσιτότητας της αγοράς κατοικίας. Η επίπτωση γίνεται ακόμη πιο κατανοητή εάν εξετάσουμε την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή για την αγορά ενός ακινήτου.

Ενδεικτικό παράδειγμα αγοράς κατοικίας με αύξηση τιμής 85%

Παράμετρος Αρχική περίοδος Με αύξηση 85% Τιμή κατοικίας 100.000 € 185.000 € Ίδια συμμετοχή 20% 20.000 € 37.000 € Στεγαστικό δάνειο 80% 80.000 € 148.000 € Πρόσθετη ίδια συμμετοχή — 17.000 € Πρόσθετο απαιτούμενο δάνειο — 68.000 €

Πηγή/Επεξεργασία: Στοιχεία Δ.Ν.Τ – Ίδιοι υπολογισμοί. Υποθετικό παράδειγμα σταθερού ποσοστού χρηματοδότησης 80%, χωρίς έξοδα συναλλαγής, τόκους ή λοιπές επιβαρύνσεις. / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Για ένα νέο νοικοκυριό, η συγκέντρωση επιπλέον 17.000 ευρώ ίδιας συμμετοχής μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό εμπόδιο. Το πρόβλημα επιτείνεται όταν το ίδιο νοικοκυριό καταβάλλει ήδη υψηλό ενοίκιο και δυσκολεύεται να αποταμιεύσει.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε στεγαστικό δάνειο δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την απόκτηση κατοικίας. Η αύξηση της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής και των χρηματοδοτικών αναγκών για την αγορά κατοικίας δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που δεν διαθέτουν σημαντικές αποταμιεύσεις ή οικογενειακή περιουσία.

Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης γίνονται περισσότερο εμφανείς στη νέα γενιά, η οποία καλείται να επιτύχει οικονομική και στεγαστική ανεξαρτησία σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους κατοικίας.

Νέα γενιά και στεγαστική κρίση: Η δυσκολία πρόσβασης στην κατοικία καθυστερεί την ανεξαρτητοποίηση των νέων

Η δυσκολία πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή κατοικία επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής και οικονομικής τους πορείας.

Η περίοδος μεταξύ 25 και 34 ετών συνδέεται συνήθως με την επαγγελματική σταθεροποίηση, την απόκτηση οικονομικής ανεξαρτησίας, τη δημιουργία οικογένειας και την εγκατάσταση σε αυτόνομη κατοικία.

Στην Ελλάδα, όμως, η μετάβαση αυτή πραγματοποιείται με σημαντικά μεγαλύτερη καθυστέρηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Νέοι ηλικίας 25-34 ετών που ζουν με τους γονείς τους, 2025

Δείκτης Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Ποσοστό νέων 56,3% 30,1% Απόκλιση Ελλάδας από ΕΕ +26,2 ποσοστιαίες μονάδες — Αναλογία Ελλάδας προς ΕΕ 1,87 φορές —

Πηγή/Επεξεργασία: Στοιχεία Eurostat / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Περίπου 531.000 νέοι ηλικίας 25-34 ετών παραμένουν στην οικογενειακή κατοικία. Η παραμονή με τους γονείς δεν αποτελεί πάντοτε αποτέλεσμα οικονομικής αδυναμίας. Μπορεί να συνδέεται με προσωπικές επιλογές, οικογενειακές σχέσεις ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η μεγάλη απόκλιση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναδεικνύει την ανάγκη εξέτασης των οικονομικών εμποδίων στην ανεξαρτητοποίηση.

Για έναν νέο εργαζόμενο, η εγκατάσταση σε ανεξάρτητη κατοικία συνεπάγεται σειρά δαπανών: ενοίκιο, εγγύηση, ενέργεια, κοινόχρηστα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και αρχικό εξοπλισμό.

Ενδεικτικό μηνιαίο κόστος ανεξάρτητης στέγασης νέου εργαζομένου

Κατηγορία Σενάριο Α Σενάριο Β Μηνιαίο ενοίκιο 450 € 600 € Ενέργεια και κοινόχρηστα 100 € 130 € Ύδρευση και διαδίκτυο 40 € 50 € Συνολικό κόστος στέγασης 590 € 780 € Μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα 1.100 € 1.300 € Στεγαστική επιβάρυνση 53,6% 60,0% Υπόλοιπο εισοδήματος 510 € 520 €

Πηγή/Επεξεργασία: Ίδιοι υπολογισμοί βάσει υποθετικών εισοδημάτων και δαπανών. Δεν αποτελούν επίσημες μέσες τιμές ενοικίων. / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Στα δύο ενδεικτικά σενάρια, το κόστος στέγασης απορροφά περισσότερο από το μισό διαθέσιμο εισόδημα. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να καλύψει τη διατροφή, τις μετακινήσεις, την ένδυση, την υγεία και όλες τις υπόλοιπες προσωπικές ανάγκες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η δυνατότητα αποταμίευσης περιορίζεται σημαντικά. Η παραμονή στην οικογενειακή κατοικία μπορεί επομένως να λειτουργεί ως μηχανισμός οικονομικής προστασίας, αλλά ταυτόχρονα να καθυστερεί την προσωπική ανεξαρτησία.

Οι συνέπειες επεκτείνονται και πέρα από τη στέγαση. Η δυσκολία μετακίνησης σε άλλη πόλη για εργασία, η αναβολή δημιουργίας οικογένειας και η αδυναμία συγκέντρωσης κεφαλαίου για αγορά κατοικίας επηρεάζουν τις μακροχρόνιες προοπτικές των νέων.

Η στεγαστική κρίση συνδέεται συνεπώς με την επαγγελματική κινητικότητα, τη δημογραφική εξέλιξη και την κοινωνική συνοχή.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι πολλοί νέοι παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι. Είναι ότι σημαντικό μέρος της νέας γενιάς δυσκολεύεται να αποκτήσει τις οικονομικές προϋποθέσεις για να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο νοικοκυριό.

Φοιτητική στέγαση: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη φοιτητικών εστιών

Η φοιτητική στέγαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της αγοράς κατοικίας, ιδιαίτερα στις πόλεις που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό φοιτητών από άλλες περιοχές της χώρας. Η περιορισμένη δυναμικότητα των δημόσιων φοιτητικών εστιών έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο μέρος του φοιτητικού πληθυσμού να αναζητά κατοικία στην ιδιωτική αγορά μισθώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αναφοράς της παρούσας ανάλυσης, στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 351.000 φοιτητές, εκ των οποίων 200.000 σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Την ίδια στιγμή, η διαθέσιμη δυναμικότητα των δημόσιων φοιτητικών εστιών υπολογίζεται σε μόλις 9.200 κλίνες.

Η δυναμικότητα των δημόσιων φοιτητικών εστιών στην Ελλάδα

Κατηγορία Αριθμός Συνολικός φοιτητικός πληθυσμός 351.000 Φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους 200.000 Διαθέσιμες κλίνες σε δημόσιες φοιτητικές εστίες 9.200 Φοιτητές εκτός διαθέσιμης δυναμικότητας δημόσιων εστιών 190.800

Πηγή/Επεξεργασία: Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική πολιτική 2026-2035 / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates .

Η σύγκριση των αριθμών αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των στεγαστικών αναγκών και της διαθέσιμης δημόσιας υποδομής.

Ακόμη και εάν αξιοποιούνταν πλήρως όλες οι διαθέσιμες κλίνες, η δυναμικότητα των δημόσιων εστιών θα επαρκούσε για ένα πολύ μικρό ποσοστό των φοιτητών που χρειάζονται στέγη μακριά από την οικογενειακή κατοικία.

Ποιο ποσοστό φοιτητών μπορούν να καλύψουν οι δημόσιες εστίες;

Δείκτης Ποσοστό Κάλυψη φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους 4,6% Κάλυψη συνολικού φοιτητικού πληθυσμού 2,6% Ποσοστό φοιτητών εκτός δυναμικότητας δημόσιων εστιών, μεταξύ όσων σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους 95,4% Αναλογία διαθέσιμων κλινών προς φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κατοικία τους 1 προς 22 περίπου

Μόλις 1 στους 22 φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους μπορεί να καλυφθεί από τη διαθέσιμη δυναμικότητα των δημόσιων εστιών.

Το υπόλοιπο 95,4% βρίσκεται εκτός αυτής της δυναμικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι συγκεκριμένοι φοιτητές αναζητούν απαραίτητα αυτόνομη μισθωμένη κατοικία. Ορισμένοι ενδέχεται να διαμένουν σε ιδιόκτητες οικογενειακές κατοικίες, με συγγενείς ή σε άλλες μορφές φιλοξενίας.

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει τη σημαντική υστέρηση της Ελλάδας ως προς τη δυναμικότητα των δημόσιων φοιτητικών εστιών.

Ποσοστό φοιτητών που μπορούν να καλυφθούν από τη διαθέσιμη δυναμικότητα φοιτητικών εστιών

Χώρα Ποσοστό Ηνωμένο Βασίλειο Περίπου 20,0% Σουηδία Περίπου 20,0% Δανία Περίπου 20,0% Φινλανδία Περίπου 15,7% Ολλανδία Περίπου 15,0% Πολωνία Περίπου 9,4% Γερμανία Περίπου 6,8% Ελλάδα Περίπου 2,6% Μέσο όρο στην Ε.Ε Περίπου 15,0%-17,0%

Το 2,6% της Ελλάδας είναι λόγος δημόσιων κλινών προς συνολικό φοιτητικό πληθυσμό και δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη πραγματικό ποσοστό διαμενόντων σε εστίες. Τα ποσοστά άλλων χωρών ενδέχεται να περιλαμβάνουν και ιδιωτικές ή μη κερδοσκοπικές φοιτητικές κατοικίες.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αναφοράς, η Ελλάδα εμφανίζει ιδιαίτερα περιορισμένη δυναμικότητα δημόσιας φοιτητικής στέγασης. Η διαφορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάζεται ο αριθμός των φοιτητών που υποχρεώνονται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη για να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους.

Πόσες νέες φοιτητικές κλίνες χρειάζεται η Ελλάδα;

Η αύξηση της δυναμικότητας των φοιτητικών εστιών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη μείωση της εξάρτησης των φοιτητών από την ιδιωτική αγορά μισθώσεων.

Για την επίτευξη δυναμικότητας ίσης με το 15% του συνολικού φοιτητικού πληθυσμού, η Ελλάδα θα χρειαζόταν 52.650 κλίνες. Με δεδομένη την υφιστάμενη δυναμικότητα των 9.200 κλινών, απαιτούνται 43.450 πρόσθετες κλίνες για την επίτευξη αυτού του αριθμητικού στόχου.

Ακόμη και μια μικρότερη αύξηση, κατά 21.000-27.000 κλίνες, θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά τις διαθέσιμες επιλογές στέγασης, χωρίς ωστόσο να καλύπτει το σύνολο των αναγκών.

Κοινωνική κατοικία: Το μεγάλο διαρθρωτικό έλλειμμα της ελληνικής στεγαστικής πολιτικής

Μία από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών είναι η απουσία οργανωμένου αποθέματος κοινωνικών κατοικιών με οικονομικά προσιτά μισθώματα.

Σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία, η κοινωνική κατοικία αποτελεί διαχρονικά βασικό εργαλείο στεγαστικής πολιτικής. Μέσω δημόσιων φορέων, δήμων, συνεταιρισμών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών διατίθενται κατοικίες με ελεγχόμενα μισθώματα, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές στα νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η στεγαστική προστασία στηρίχθηκε κυρίως στην ιδιοκατοίκηση και στην οικογενειακή περιουσία, ένα μοντέλο που σήμερα παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς, ιδιαίτερα για τους νέους και όσους δεν διαθέτουν οικογενειακή οικονομική στήριξη.

Κοινωνική – προσιτού κόστους κατοικία σε ευρωπαϊκές χώρες

Χώρα Ενδεικτικό ποσοστό επί του στεγαστικού αποθέματος Ολλανδία Περίπου 30% Αυστρία Περίπου 24% Δανία Περίπου 20% Γαλλία Περίπου 16%-19% Ιταλία Περίπου 4% Ισπανία Περίπου 2%-3,5% Ελλάδα Χωρίς αντίστοιχο οργανωμένο απόθεμα μεγάλης κλίμακας

Πηγή/Επεξεργασία: Eurostat / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Οι αποκλίσεις είναι χαρακτηριστικές. Στην Ολλανδία, περίπου τρεις στις δέκα κατοικίες εντάσσονται στο σύστημα κοινωνικής στέγασης, ενώ στην Αυστρία και τη Δανία έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχοι μηχανισμοί που ενισχύουν τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Το ευρωπαϊκό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας

Φορέας Εκτιμώμενο ποσοστό επί του στεγαστικού αποθέματος Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6%-7% ΟΟΣΑ Περίπου 8% Housing Europe Περίπου 11%

Πηγή/Επεξεργασία: Δημοσιευμένα στοιχεία / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Σύμφωνα με ενδεικτικό υπολογισμό της ανάλυσης, για να προσεγγίσει η Ελλάδα ένα επίπεδο κοινωνικής κατοικίας αντίστοιχο με το ήμισυ ενός ευρωπαϊκού σημείου αναφοράς, θα απαιτούνταν περίπου 286.735 κοινωνικές κατοικίες.

Η δημιουργία ενός τέτοιου αποθέματος απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, αξιοποίηση δημόσιας γης και υφιστάμενων κτιρίων, καθώς και οργανωμένους μηχανισμούς διαχείρισης.

Η κοινωνική κατοικία δεν αποτελεί απλώς μια προσωρινή οικονομική ενίσχυση. Αποτελεί μόνιμη στεγαστική υποδομή, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί διαδοχικά διαφορετικά νοικοκυριά και να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ιδιωτική αγορά.

Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε επιδοτήσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα που ενισχύουν τη ζήτηση. Απαιτείται ουσιαστική αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών, με τη δημιουργία οργανωμένου αποθέματος κοινωνικής στέγης που θα καλύπτει τις ανάγκες των νοικοκυριών σε βάθος χρόνου.

Η στεγαστική κρίση σε αριθμούς: Η συνολική εικόνα μέσα από τους βασικούς δείκτες

Η συνδυαστική εξέταση των ευρωπαϊκών στοιχείων αποκαλύπτει ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν περιορίζεται στις υψηλές τιμές αγοράς και ενοικίασης κατοικιών. Επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, την οικονομική ασφάλεια των νοικοκυριών και τις προοπτικές ανεξαρτητοποίησης της νέας γενιάς.

Οι βασικοί δείκτες της ελληνικής στεγαστικής κρίσης

Δείκτης Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Έτος Κόστος στέγασης / διαθέσιμο εισόδημα 36% 19% 2024 Αδυναμία επαρκούς θέρμανσης 19% 9% 2024 Υπερπληθυσμός κατοικιών 27% 16,9% 2024 Δωμάτια ανά άτομο 1,3 1,7 2024 Καθυστερήσεις πληρωμών 41,8% 9,3% 2025 Νέοι 25-34 που ζουν με γονείς 56,3% 30,1% 2025 Ιδιοκατοίκηση 69,4% 68,5% 2025 Ενοικίαση 30,6% 31,9% 2025 Μεταβολή ιδιοκατοίκησης από το 2005 -15,2 ποσοστιαίες μονάδες — 2005-2025

Πηγές/Επεξεργασία: Eurostat – Housing in Europe, 2025 edition / Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

Ο δείκτης καθυστερήσεων πληρωμών αφορά τον πληθυσμό που διαμένει σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις σε ενοίκιο, στεγαστικό δάνειο ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν το μέγεθος της ελληνικής στεγαστικής κρίσης. Το κόστος στέγασης απορροφά σχεδόν διπλάσιο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στις καθυστερήσεις πληρωμών, με το ελληνικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 41,8%, έναντι 9,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς νέους ηλικίας 25-34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν στην οικογενειακή κατοικία.

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν αποτελεί αποκλειστικά πρόβλημα διαθεσιμότητας κατοικιών, αλλά πρωτίστως ζήτημα οικονομικής προσιτότητας, ποιότητας διαβίωσης και στεγαστικής ασφάλειας.

Η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο κρίση κατοικίας – Είναι κρίση οικονομικής προσιτότητας και κοινωνικών προοπτικών

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μια συγκυριακή δυσκολία της αγοράς ακινήτων. Έχει εξελιχθεί σε ένα βαθιά διαρθρωτικό πρόβλημα, με άμεσες επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, στην ποιότητα ζωής, στην οικονομική ανεξαρτησία των νέων και στη δυνατότητα των νοικοκυριών να σχεδιάσουν το μέλλον τους.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόκλησης. Όταν στην Ελλάδα το κόστος στέγασης απορροφά κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το 41,8% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην πληρωμή βασικών στεγαστικών υποχρεώσεων και όταν σχεδόν ένας στους πέντε αδυνατεί να διατηρήσει επαρκώς ζεστή την κατοικία του, γίνεται σαφές ότι η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη αποτελεί ολοένα μεγαλύτερη οικονομική δοκιμασία.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν εξετάσουμε τη νέα γενιά. Περισσότεροι από τους μισούς νέους ηλικίας 25-34 ετών εξακολουθούν να διαμένουν με τους γονείς τους, ενώ η δημόσια φοιτητική στέγαση διαθέτει δυναμικότητα που αντιστοιχεί μόλις στο 4,6% των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Την ίδια στιγμή, η υποχώρηση της ιδιοκατοίκησης και η αύξηση των τιμών κατοικιών με ρυθμούς υψηλότερους από εκείνους των εισοδημάτων απομακρύνουν την προοπτική απόκτησης πρώτης κατοικίας για σημαντικό μέρος των νέων νοικοκυριών.

Η ελληνική οικογένεια, που για δεκαετίες λειτούργησε ως ο βασικός μηχανισμός στεγαστικής προστασίας, καλείται σήμερα να καλύψει ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες: να στηρίξει τα ενήλικα παιδιά που αδυνατούν να ανεξαρτητοποιηθούν, να χρηματοδοτήσει τη στέγαση των φοιτητών και να συμβάλει οικονομικά στην απόκτηση πρώτης κατοικίας της επόμενης γενιάς.

Ωστόσο, ένα στεγαστικό μοντέλο που στηρίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στην οικογενειακή περιουσία και στην οικονομική δυνατότητα των γονέων δεν μπορεί να εξασφαλίζει ισότιμες ευκαιρίες για όλους.

Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να δημιουργήσει το δικό του νοικοκυριό δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η οικογένειά του διαθέτει ακίνητη περιουσία ή επαρκείς αποταμιεύσεις.

Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με μία μόνο παρέμβαση. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη, μακροχρόνια στεγαστική στρατηγική που θα συνδυάζει την ουσιαστική αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτών κατοικιών, την αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, την ανάπτυξη οργανωμένης κοινωνικής κατοικίας, την ενίσχυση των φοιτητικών εστιών και τη δημιουργία σταθερών συνθηκών για τη μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, απαιτούνται χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών, χωρίς να ενισχύουν τη ζήτηση σε μια αγορά όπου η διαθέσιμη προσφορά παραμένει περιορισμένη.

Η στεγαστική πολιτική δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά από το ύψος των χρηματοδοτήσεων ή τον αριθμό των δικαιούχων ενός προγράμματος. Πρέπει να αξιολογείται από το πραγματικό αποτέλεσμά της: πόσες πρόσθετες κατοικίες διατίθενται στην αγορά, πόσο μειώνεται η επιβάρυνση των νοικοκυριών και πόσοι περισσότεροι άνθρωποι αποκτούν πρόσβαση σε ασφαλή και οικονομικά προσιτή στέγη.

Γιατί η κατοικία δεν αποτελεί απλώς ένα περιουσιακό αγαθό ή μια επενδυτική επιλογή. Αποτελεί βασική προϋπόθεση οικονομικής ασφάλειας, προσωπικής ανεξαρτησίας και κοινωνικής συνοχής.

Το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι μόνο να μπορούν οι πολίτες να πληρώνουν το ενοίκιο ή τη δόση του στεγαστικού τους δανείου. Είναι να μπορούν, αφού καλύψουν το κόστος της κατοικίας τους, να διατηρούν επαρκές εισόδημα για να ζουν αξιοπρεπώς, να αποταμιεύουν και να σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά δυσκολεύεται να φύγει από το πατρικό σπίτι, οι οικογένειες περιορίζουν βασικές ανάγκες για να ανταποκριθούν στο κόστος στέγασης και η απόκτηση κατοικίας εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την οικογενειακή περιουσία, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που υπερβαίνει τα όρια της κτηματαγοράς.

Η επιτυχία της στεγαστικής πολιτικής δεν θα κριθεί από το πόσα προγράμματα ανακοινώθηκαν, αλλά από το αν η κατοικία θα πάψει να αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανασφάλειας και θα γίνει ξανά θεμέλιο μιας αξιοπρεπούς ζωής και ενός καλύτερου μέλλοντος.

Γράφει ο Θέμης Μπάκας, Πρόεδρος της E- Real Estates