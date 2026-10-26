ΣΥΡΙΖΑ: «Επικίνδυνη η παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία – Ακόμη μια απόδειξη της «ΙΧ εξωτερικής πολιτικής» του Κυριάκου Μητσοτάκη»

Με αφορμή την απόφαση για την παραμονή των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, θέτοντας ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

«Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να παραμείνουν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε στον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αντίληψή του για μια ΙΧ εξωτερική πολιτική, που την αντιμετωπίζει ως προσωπική του υπόθεση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπενθυμίζοντας ότι «έχει επανειλημμένα ζητήσει την ανάκληση της πυροβολαρχίας και την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών».

«Η παραμονή τους σε μια περιοχή πολεμικής ανάφλεξης εκθέτει σε κινδύνους το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και διαιωνίζει την εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς», επισημαίνει η Κουμουνδούρου και καλεί τον πρωθυπουργό «να εξηγήσει στη Βουλή και στον ελληνικό λαό με ποια κριτήρια λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν και γιατί θεωρεί ότι μπορεί να δεσμεύει τη χώρα χωρίς ουσιαστική πολιτική διαβούλευση».

«Η Ελλάδα χρειάζεται εξωτερική πολιτική με διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία και σταθερό προσανατολισμό στην ειρήνη, τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο», καταλήγει η ανακοίνωση.