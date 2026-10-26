Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες – Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης, τι θα υποστηρίξει

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Με την επιβολή περιοριστικών όρων ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων πέντε κατηγορουμένων για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα Pizza Fan. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι, επιβάλλοντας, κατά περίπτωση, την υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (26/10), με την πρώτη ομάδα δέκα κατηγορουμένων να οδηγείται ενώπιον του ανακριτή. Συνολικά, 23 άτομα καλούνται να απολογηθούν για την υπόθεση κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε προσώπων της πρώτης ομάδας.

Την Τρίτη (27/10) αναμένεται να απολογηθεί η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, στην οποία περιλαμβάνονται πρόσωπα με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, όπως περιγράφεται στη δικογραφία. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας.

Τι θα υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan

Ο Κωνσταντίνος Αντάρας αναμένεται να δώσει εξηγήσεις τόσο για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει όσο και για το ένα εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκε σε κρύπτη της κατοικίας του κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας.

Στην απολογία του πρόκειται να εκφράσει την πρόθεσή του να καταβάλει τον φόρο που αναλογεί στον ίδιο και στην επιχείρηση, αμφισβητώντας παράλληλα τη βασιμότητα των υπόλοιπων κατηγοριών.

Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Μαρκουλάκος, μιλώντας στον Alpha, ανέφερε ότι προτεραιότητα του εντολέα του αποτελεί η υποβολή των απαραίτητων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο προκύψει σχετική υποχρέωση.

Η διαδικασία αφορά τόσο την κεντρική εταιρεία όσο και τα καταστήματα franchise, με στόχο την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αλυσίδας.

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Οι εξηγήσεις για το ένα εκατομμύριο ευρώ και τις συναντήσεις με τους καταστηματάρχες

Για το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε από την κατοικία του, ο Κωνσταντίνος Αντάρας αναμένεται να υποστηρίξει ότι προέρχεται από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι η ύπαρξή του δικαιολογείται από τα λογιστικά στοιχεία του ταμείου της επιχείρησης. Παράλληλα, θα ισχυριστεί ότι είχε λάβει τα χρήματα ως παρακαταθήκη.

Όσον αφορά τις κατηγορίες περί εκβιασμού, ο επιχειρηματίας αναμένεται να τις αρνηθεί. Η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε συναντήσεις με ιδιοκτήτες καταστημάτων franchise, κατά τις οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι καταστηματάρχες του παρέδιδαν αδήλωτα χρηματικά ποσά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο συνήγορός του αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες συναντήσεις είχαν αποκλειστικά επαγγελματικό χαρακτήρα.

«Ήταν συναντήσεις που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Μαρκουλάκος ανέφερε επίσης ότι ο εντολέας του ενδιαφέρεται για το μέλλον της Pizza Fan και την αποκατάσταση των περίπου 2.500 εργαζομένων της αλυσίδας.

Έρευνα για διαρροή πληροφοριών από την ΑΑΔΕ

Σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση φορολογικής απάτης στην οποία υπάρχουν αναφορές στην Pizza Fan. Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ ζήτησε στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων σε χρηματισμό ή διαρροή πληροφοριών.

Την απόφαση για τη δέσμευση υπέγραψε ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, με στόχο να αποτραπεί η μεταβίβαση ή η διάθεση περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που ερευνώνται για τις δύο υποθέσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το μέτρο καλύπτει το σύνολο της περιουσίας των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων τους. Ωστόσο, από τη δέσμευση εξαιρούνται ρητά οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Έρευνα της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών

Με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ζήτησε εγγράφως από την Ελληνική Αστυνομία στοιχεία για πιθανή συμμετοχή υπαλλήλων της Αρχής σε χρηματισμό ή διαρροή πληροφοριών προς το υπό διερεύνηση κύκλωμα.

Η έρευνα συνδέεται με καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία, στην οποία κατηγορούμενος επιχειρηματίας αναφέρει ότι η επιχείρηση είχε ενημερωθεί για καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΕ, καθώς και για προγραμματισμένους ελέγχους.

Στη συνομιλία ακούγεται ο ακόλουθος διάλογος:

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσαν. Από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο take, θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το είπαν έτσι καθαρά».

«Έκανε δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημέρωσαν. Από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο take, θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το είπαν έτσι καθαρά». Κατηγορούμενος ως υπαρχηγός: «Δεν πήγε προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν».

«Δεν πήγε προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν». Κατηγορούμενος επιχειρηματίας: «Όχι, ρε, τρελός είσαι;».

Εξετάζεται το λογισμικό και η πρόσβαση στα καταστήματα franchise

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται το λογισμικό που συνδέεται με τις υπό διερεύνηση απάτες εκατομμυρίων. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει πωληθεί και σε άλλες αλυσίδες εστίασης.

Οι αρχές αναζητούν διπλές εγγραφές εσόδων, κρυφά αρχεία και τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, προκειμένου να εξακριβώσουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τον πραγματικό αριθμό των συναλλαγών που ενδέχεται να έχουν αποκρυβεί.

Η έρευνα επεκτείνεται στα καταστήματα franchise, με στόχο να καταγραφεί η δραστηριότητα σε κάθε επιχείρηση και να εντοπιστούν τα πρόσωπα που είχαν πρόσβαση στο σύστημα κατά την περίοδο 2016-2026.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων διαχειριστές καταστημάτων, λογιστές και τεχνικοί, οι οποίοι θα κληθούν για εξέταση το επόμενο διάστημα.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν και άλλοι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας και στενός συνεργάτης του.

Ανησυχία για 2.500 εργαζομένους

Οι εξελίξεις στην υπόθεση προκαλούν ανησυχία σε περίπου 2.500 εργαζομένους της Pizza Fan, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με την καταβολή των μισθών τους και την επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά το κλείσιμο των καταστημάτων.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, σωματεία και εργαζόμενοι της αλυσίδας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, ζητώντας τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

Η εξαίρεση των λογαριασμών μισθοδοσίας από την απόφαση δέσμευσης αποσκοπεί στην προστασία των απαιτήσεων των εργαζομένων, ενώ η δικαστική έρευνα για τις καταγγελλόμενες φορολογικές παραβάσεις συνεχίζεται.