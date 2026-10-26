Ιωάννα Τούνη: Οι ιδιαίτερες ευχές στον σύντροφό της για την ονομαστική του εορτή – «Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε;»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τις ευχές της στον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, έστειλε δημόσια η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον αγαπημένο της και του ευχήθηκε με χιούμορ.

«Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε; Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω! Κάθε μέρα βρίσκεις τρόπο να με εκπλήσσεις και να με κερδίζεις λίγο παραπάνω… Πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ φουλ, R. Μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.