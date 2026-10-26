Άννα Βίσση: Η νέα φωτογραφία με τον Ηλία Ψινάκη από τις διακοπές τους στο Μαρακές

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Στο Μαρακές βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Άννα Βίσση, η οποία ζει όμορφες στιγμές μαζί με τον Ηλία Ψινάκη, τη Δήμητρα Κούστα και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ο μάνατζερ έκανε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, στην οποία δημοσίευσε μία φωτογραφία του με την καταξιωμένη ερμηνεύτρια.

Στο στιγμιότυπο, η Άννα Βίσση και ο Ηλίας Ψινάκης ποζάρουν στην κάμερα χαμογελαστοί, ενώ στη λεζάντα αναφέρεται: «Μαρακές- Γηροκομείο».

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Ψινάκης είχε μοιραστεί με τους ακολούθους του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα μία φωτογραφία του με την καταξιωμένη τραγουδίστρια από τις διακοπές τους.

Σε αυτή τους βλέπουμε σε μία πισίνα, με τον επιχειρηματία να έχει γράψει: «Τι άλλο να ζητήσεις απ’ τη ζωή…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ηλίας Ψινάκης (@iliaspsinakis)

Στο Μαρακές βρίσκεται και ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του «Fine Group» Γιάννης Στασινόπουλος. Ο επιχειρηματίας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να ευχηθεί στη Δήμητρα Κούστα, η οποία την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έχει την ονομαστική της εορτή.

«Από το Μαρακές με αγάπη. Χαρούμενη ονομαστική γιορτή Δήμητρα Κούστα», έγραψε στο Instagram story του.