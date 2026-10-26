Τάκης Βαμβακίδης: «Είχα καταρρεύσει τότε εγώ, αλλά με στήριξαν τα αδέλφια μου» – Η συγκινητική εξομολόγηση για τον πατέρα του

Ο Τάκης Βαμβακίδης μίλησε στο «Στούντιο 4» για την απώλεια του πατέρα του. Ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε την κατάρρευση που βίωσε, τη στήριξη που έλαβε από τα αδέλφια του, καθώς και το γεγονός ότι δεν πρόλαβε να του πει «ευχαριστώ».

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Τάκης Βαμβακίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Στούντιο 4», ο Τάκης Βαμβακίδης μίλησε με πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια για τον πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.
  • Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην απώλεια του γονέα του, εξομολογούμενος: «Δεν πρόλαβα να του πω ευχαριστώ. Τα αδέλφια μου, μου λένε ότι ξέρει».
  • Παράλληλα, στάθηκε στη βοήθεια της οικογένειάς του, σημειώνοντας: «Είχα καταρρεύσει τότε εγώ, αλλά με στήριξαν τα αδέλφια μου, ότι “θέλει να είσαι χαρούμενος ο μπαμπάς”».

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Τον Τάκη Βαμβακίδη φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4» την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μίλησε με πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια για τον πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

Μιλώντας για τον πατέρα του στη συνέντευξή του, ο Τάκης Βαμβακίδης εξομολογήθηκε ότι: «Ήταν μαζί μου στις περιοδείες, με στήριζε. Ετοιμαζόμασταν να πάμε στα Δωδεκάνησα περιοδεία και μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι έγινε το ατύχημα».

«Είπα τότε την λέξη συγγνώμη, που δεν είχαν την οξυδέρκεια, δεν είχα την σκέψη να του πω την λέξη που του χρωστώ, απλή, ευχαριστώ. Δεν πρόλαβα να του πω ευχαριστώ. Τα αδέλφια μου, μου λένε ότι ξέρει», συνέχισε ο επιτυχημένος ηθοποιός.

Ακόμα, μιλώντας με τους οικοδεσπότες του «Στούντιο 4», ανέφερε πως: «Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή σε ατύχημα. Κουβαλούσε τα σκηνικά μου και… Αλλά είναι εκεί και βλέπει και χαίρεται. Είχα καταρρεύσει τότε εγώ, αλλά με στήριξαν τα αδέλφια μου, ότι “θέλει να είσαι χαρούμενος ο μπαμπάς”». 

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